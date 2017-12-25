Архангельская область вошла в ТОП-5 по "энергичности" экономики

По данным издания «Инвест-Форсайт», наша область находится на втором месте в рейтинге российских регионов по энергоэффективности экономики.

На втором месте по динамике затрат электроэнергии находится Архангельская область. В этом присутствуют как управленческие причины, так и определенные смены ориентиров при инвестициях в промышленность. Наиболее энергоемкими отраслями области являются трубопроводный транспорт, который слабо развит и в последнее время не развивается, а также производство целлюлозы и бумажной продукции, которое, по всей видимости, имеет тенденцию к сокращению, поскольку «Гринпис» постоянно создает проблемы для предприятий этого производства. В последнее время поступил значительный объем инвестиций в предприятия утилизации отходов лесохозяйственной деятельности и сухостоя, которые производят тепловую энергию, в ряде случаев позволяющую заменить производство тепловой энергии за счет электричества. Наблюдается активная газификация как производства, так и частных потребителей, что также позволяет заменить электричество как источник тепловой энергии. Была создана демонстрационная зона энергосбережения в г. Северодвинск. В 2013 г. по правительственной программе области было выделено более 200 млн рублей на развитие энергосбережения – это одна из самых крупных субсидий на подобные цели среди регионов.

На первом месте Республика Крым. Впрочем, как утверждают эксперты, не от хорошей жизни: снижение потребления электроэнергии – следствие пропаганды властей республики в адрес граждан и предприятий ЖКХ по экономии электричества, поскольку в Крыму его нехватка в результате перебоев со снабжением со стороны Украины ощущается более остро, чем в Севастополе, где с нагрузкой более-менее справляется крупная ТЭЦ в Малом Инкермане (в народе – «Горячка»).

ТОП-5 замыкают Тюменская и Волгоградская области, а также Республика Дагестан.