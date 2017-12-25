Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область вошла в ТОП-5 по "энергичности" экономики

По данным издания «Инвест-Форсайт», наша область находится на втором месте в рейтинге российских регионов по энергоэффективности экономики.

На втором месте по динамике затрат электроэнергии находится Архангельская область. В этом присутствуют как управленческие причины, так и определенные смены ориентиров при инвестициях в промышленность. Наиболее энергоемкими отраслями области являются трубопроводный транспорт, который слабо развит и в последнее время не развивается, а также производство целлюлозы и бумажной продукции, которое, по всей видимости, имеет тенденцию к сокращению, поскольку «Гринпис» постоянно создает проблемы для предприятий этого производства. В последнее время поступил значительный объем инвестиций в предприятия утилизации отходов лесохозяйственной деятельности и сухостоя, которые производят тепловую энергию, в ряде случаев позволяющую заменить производство тепловой энергии за счет электричества. Наблюдается активная газификация как производства, так и частных потребителей, что также позволяет заменить электричество как источник тепловой энергии. Была создана демонстрационная зона энергосбережения в г. Северодвинск. В 2013 г. по правительственной программе области было выделено более 200 млн рублей на развитие энергосбережения – это одна из самых крупных субсидий на подобные цели среди регионов.

На первом месте Республика Крым. Впрочем, как утверждают эксперты, не от хорошей жизни: снижение потребления электроэнергии – следствие пропаганды властей республики в адрес граждан и предприятий ЖКХ по экономии электричества, поскольку в Крыму его нехватка в результате перебоев со снабжением со стороны Украины ощущается более остро, чем в Севастополе, где с нагрузкой более-менее справляется крупная ТЭЦ в Малом Инкермане (в народе – «Горячка»).

ТОП-5 замыкают Тюменская и Волгоградская области, а также Республика Дагестан.

13 февраль 08:16 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (111)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20