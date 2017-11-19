«Аквилон Инвест» - лидер по привлечению инвестиций в новое строительство в Архангельской области

Общий объем инвестиций, привлеченных холдингом «Аквилон Инвест» в сданные в эксплуатацию и строящиеся объекты в Архангельской области (включая средства участников долевого строительства) превышает 10 млрд. рублей.

Напомним, что в рамках заседания Государственного совета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов Президент России Владимир Путин отметил Архангельскую область в числе субъектов федерации, показавших наибольший прирост объёма инвестиций в 2017 году. По темпам роста инвестиций Поморье вошло в первую десятку, заняв шестое место в стране. При этом качественные изменения произошли и в самой структуре инвестиций по источникам финансирования.

- Созданная нами за эти годы система инвестиционной поддержки даёт результат. Основной вклад в рост объёма инвестиций обеспечили именно средства частных инвесторов, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – 75% в структуре инвестиций нашего региона по итогам девяти месяцев 2017 года занимают частные инвестиции.

Динамично развивается строительная отрасль Поморья, лидером которой остается холдинг «Аквилон Инвест». Как сообщил генеральный директор ИК «Аквилон Инвест» Алексей Попков в течение года компания построила в Архангельске и Северодвинске 85 тыс. кв. метров - 8 жилых домов, 1000 квартир и 328 машиномест в паркингах, встроенные помещения общественно-делового назначения. В 2017 году в Архангельске холдинг «Аквилон Инвест» завершил строительство ЖК «Омега ХАУС» (2-я и 3-я очереди) и 1-го блока ЖК «ALPHA» на Набережной Северной Двины, ЖК «Аврора» в Соломбале (2-я и 3-я очереди), ЖК «Ломоносовский» на ул. Урицкого, ЖК «Зеленый Квартал-1» на пр. Новгородском – ул. Вологодская, а также 1-й очереди ЖК «PARUS» на площади им. Пашаева в Северодвинске. Кроме того в этом году в строй вошел общественно-деловой центр DELTA - первый в Архангельске бизнес-центр европейского класса «А». Здание площадью более 16 тыс. кв. м состоит из трех блоков, в одном из которых, обращенном фасадами на Северную Двину располагается самая северная в мире и первая в регионе гостиница мирового бренда Novotel.

- Мы гордимся тем, что наша компания, созданная и успешно работающая в Архангельске, сегодня вышла на федеральный уровень, и достойно представляет Поморье в сфере строительства и девелопмента в масштабе всей страны, - отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.

В уходящем 2017 году строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» вновь подтвердил, что является крупнейшим девелопером не только в Архангельской области, но и России. В 15-й год своей истории «Аквилон Инвест» вступает с отличными результатами. Холдинг входит в ТОП-50 застройщиков России, занимая 33-ю позицию из почти 4-х тысяч строительных компаний страны. В Архангельской области «Аквилон Инвест» стабильно и с большим отрывом от конкурентов занимает 1-е место по объемам строящегося и вводимого в эксплуатацию жилья. А в Санкт-Петербурге холдинг в декабре вошел в число 10-ти крупнейших девелоперов северной столицы. В этом году в третий раз «Аквилон Инвест» удостоен главной федеральной общественной награды в сфере долевого строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России». А ЖК «Омега ХАУС» был признан лучшим жилым комплексом России. Также холдинг «Аквилон Инвест» был номинирован на звание «Девелопер года», а ЖК «ALPHA», возводимый вместе с ЖК «Омега ХАУС» в рамках единого проекта комплексной застройки набережной Северной Двины был выдвинут на премию «Лучший строящийся региональный жилой комплекс премиум-класса».

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 14 жилых комплексов (23 дома) – более 375 тыс. кв. м общей площади, более 8 тыс. квартир, около 1000 машиномест в паркингах. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в следующем, 2018 году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка малоэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная. Общий объем планируемых для привлечения в Архангельскую область инвестиций превышает 5 млрд. рублей.

СПРАВКА

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» - одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости - создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Холдинг «Аквилон Инвест» является трехкратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015, 2016 и 2017 годах. Также компания входит в ТОП-50 Единого реестра застройщиков России.

В активе холдинга более 60 построенных объектов различного назначения общей площадью порядка 600 тысяч кв. м: в том числе 31 современный жилой комплекс с подземными паркингами, многофункциональных торгово-развлекательных центров и офисных зданий. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно в срок.

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