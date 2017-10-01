"Ботва" из Вельского района. Что происходит в МО "Муравьёвское"?

Уже не раз в нашей газете (http://www.velskie-vesti.ru/) писалось о непростых ситуациях, складывающихся в муниципальном образовании «Муравьевское», где часть местных жителей недовольна работой главы поселения. Пришло время разобраться, почему.

Серьезные претензии к руководству муниципалитета есть, прежде всего, в сфере выделения и продажи земельных участков. «Муравьевка» – одно из немногих поселений на территории Вельского района, которое может похвастаться наличием свободных земельных участков, находящихся неподалёку от райцентра и, соответственно, возможностью подключения к электричеству, водопроводу и природному газу.

Еще недавно в «Вельских вестях» мелькали сообщения о продаже с торгов земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в «Муравьевском» за баснословно большие деньги. Стоимость неподготовленного участка доходила до семисот с лишним тысяч рублей. Были среди граждан и такие, кто наивно полагал, что землю под строительство можно получить бесплатно. Писали заявления в сельскую администрацию с просьбой выделить необходимые сотки, но получали всегда один и тот же ответ – покупайте участки на торгах (после изменения в законодательстве предлагалось заключить долгосрочную недешевую аренду также через торги).

Когда вдруг на территории муниципалитета были выделены бесплатно большие участки земли садоводческому некоммерческому партнерству «Сосновая роща», у населения возник закономерный вопрос: «Почему для жителей поселения, в том числе и для многодетных семей, земли нет, а для СНП (СНТ), зарегистрированного в частном доме на Лесобазе, есть?» И кто может дать гарантию, что следующим шагом не станет изменение вида разрешенного использования земельного участка на «индивидуальное жилищное строительство».

Поэтому жители и местные депутаты стали задавать неудобные вопросы главе муниципалитета Владимиру Коткину. Однако он на них ответить не смог или не захотел. Удалось выяснить, что договор безвозмездного пользования земельными участками с кадастровыми номерами 29:01:140609:1019, 29:01:140605:1535 с СНТ «Сосновая роща» в октябре 2016 года подписал сам Владимир Коткин. Он был зарегистрирован в Росреестре 27 декабря 2016 года. Когда земельными делами «Муравьевки» заинтересовались районная газета и местные депутаты, в апреле 2017 года вдруг появилась ксерокопия соглашения о расторжении договора безвозмездного пользования земельным участком.

И датирован он был 29 декабря 2016 года, то есть через день после регистрации самого договора! Интересно то, что местным жителям, обращавшимся в феврале-марте 2017 года с просьбой предоставить земельный участок, захватывающий территорию участка с кадастровым номером 29:01:140605:1535, было отказано ввиду того, что участок этот уже предоставлен СНТ «Сосновая роща». Складывается впечатление, что документ этот был составлен задним числом, тем более в Росреестре он зарегистрирован не был. Подлинность документа проверять, вероятно, будут уже правоохранительные органы. Что интересно, оригинал в Росреестр для его регистрации до настоящего времени так и не представлен.

К выше описанному можно добавить, что двое из учредителей «Сосновой рощи» являются бывшими работниками земельного отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района, а третий – близкий родственник руководителя одного из учреждений района, имеющего отношения к оформлению земельных участков. Однако это, вероятнее всего, лишь случайность и внимания не заслуживает…

Подобный способ получения земли, как оказалось, практикуется не только на территории МО «Муравьевское». Совсем недавно в МО «Вельское» в деревне Плесовская был выделен земельный участок с кадастровым номером 29:01:190204:414 садово-огородническому некоммерческому товариществу «Луговой». После чего он был размежёван еще на несколько с разрешенным использованием «для садоводства». Вроде неплохо – выделили людям участки под сады, вот только не рациональней ли было продать эти элитные земли в городской черте с торгов и заработать неплохие деньги для бюджета? Интересно, что большинство городских депутатов о выделении земли на их территории и слыхом не слыхали.

Вошёл в положение…

Есть еще одна неоднозначная схема выделения земли в муниципальном образовании «Муравьевское». Суть ее заключается в следующем. Некий гражданин, не обязательно проживающий на территории (в нашем случае житель Вологодской области), приходит в администрацию и просит выделить участок для огородничества. Глава «Муравьевки» в положение иногороднего входит и выделяет ему участок в хорошем месте, договор аренды с ним заключает.

Затем, после регистрации права этот гражданин обращается к главе с просьбой изменить вид использования земли на «индивидуальное жилищное строительство». Глав поселения вновь «входит в положение» заявителя и издает постановление об изменении вида использования земли, регистрирует его в кадастровой палате и вносит изменение в договор аренды. Все! По сути выделение участка под строительство дома, без предусмотренных законом процедур, состоялось. После этого никто не мешает арендатору переуступить право аренды другому человеку, а это по сути можно приравнять к продаже земли.

Такие схемы использовались на территории муниципального образования «Муравьевское» неоднократно, причем часть участков была выделена тому самому жителю Вологодской области, который, к слову, является учредителем фирмы занимающейся землеустройством.

К концу 2016 года масштаб подобных операций с землей привлек внимание не только журналистов, но и межмуниципального отдела Росреестра и прокуратуры. В управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Вельский муниципальный район» тоже сильно удивились, когда арендаторы тех самых участков пришли в управление за разрешением на строительство.

Прокурор Вельского района, после соответствующей проверки, обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц о признании 12 постановлений главы МО «Муравьевское» недействующими. Районный суд все иски прокурора удовлетворил, областной суд законность решений подтверждает.

И напоследок

Ныне модно обсуждать доходы тех или иных чиновников, участие их в коммерческих организациях. При подготовке материалов о «земельных страданиях» «Муравьевки» были проверены сведения о доходах, имуществе, долях в организациях главы поселения. Выявился ряд интересных моментов. Оказывается, Владимир Коткин является учредителем ряда коммерческих структур. Он владеет третью общества с ограниченной ответственностью «Вельэлектро», одной пятой зарегистрированного по тому же адресу, что и ООО «Вельэлектро», потребительского общества «Возрождение», а также одной пятой зарегистрированного в Коноше потребительского общества «Содействие». Основной вид деятельности «Возрождения» и «Содействия» – предоставление финансовых услуг. Перед выходом материала в печать стало известно, что ООО «Вельэлектро» прекратило свою деятельность на основании решения регистрирующего органа 7 августа этого года. Согласно данным, содержащимся в ЕГРЮЛ, до марта 2016 года Владимир Александрович также был учредителем зарегистрированного в г. Северодвинске ООО «НОРД-ЭЛЕКТРО».

Глядя на весь этот земельный беспредел, который творится в отдельно взятом поселении нашего района, понимаешь, что верно утверждение: «Все богатство – от земли». Осталось только определить, кто-то самое богатство и законно ли получил. Но в этом разбираться придется, вероятно, уже правоохранительным органам.

Антон Кладовиков



