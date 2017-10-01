Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Ботва" из Вельского района. Что происходит в МО "Муравьёвское"?

Уже не раз в нашей газете (http://www.velskie-vesti.ru/)  писалось о непростых ситуациях, складывающихся в муниципальном образовании «Муравьевское», где часть местных жителей недовольна работой главы поселения. Пришло время разобраться, почему.

Серьезные претензии к руководству муниципалитета есть, прежде всего, в сфере выделения и продажи земельных участков. «Муравьевка» – одно из немногих поселений на территории Вельского района, которое может похвастаться наличием свободных земельных участков, находящихся неподалёку от райцентра и, соответственно, возможностью подключения к электричеству, водопроводу и природному газу.

Еще недавно в «Вельских вестях» мелькали сообщения о продаже с торгов земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в «Муравьевском» за баснословно большие деньги. Стоимость неподготовленного участка доходила до семисот с лишним тысяч рублей. Были среди граждан и такие, кто наивно полагал, что землю под строительство можно получить бесплатно. Писали заявления в сельскую администрацию с просьбой выделить необходимые сотки, но получали всегда один и тот же ответ – покупайте участки на торгах (после изменения в законодательстве предлагалось заключить долгосрочную недешевую аренду также через торги).
Когда вдруг на территории муниципалитета были выделены бесплатно большие участки земли садоводческому некоммерческому партнерству «Сосновая роща», у населения возник закономерный вопрос: «Почему для жителей поселения, в том числе и для многодетных семей, земли нет, а для СНП (СНТ), зарегистрированного в частном доме на Лесобазе, есть?» И кто может дать гарантию, что следующим шагом не станет изменение вида разрешенного использования земельного участка на «индивидуальное жилищное строительство».

 Поэтому жители и местные депутаты стали задавать неудобные вопросы главе муниципалитета Владимиру Коткину. Однако он на них ответить не смог или не захотел. Удалось выяснить, что договор безвозмездного пользования земельными участками с кадастровыми номерами 29:01:140609:1019, 29:01:140605:1535 с СНТ «Сосновая роща» в октябре 2016 года подписал сам Владимир Коткин. Он был зарегистрирован в Росреестре 27 декабря 2016 года. Когда земельными делами «Муравьевки» заинтересовались районная газета и местные депутаты, в апреле 2017 года вдруг появилась ксерокопия соглашения о расторжении договора безвозмездного пользования земельным участком.

И датирован он был 29 декабря 2016 года, то есть через день после регистрации самого договора! Интересно то, что местным жителям, обращавшимся в феврале-марте 2017 года с просьбой предоставить земельный участок, захватывающий территорию участка с кадастровым номером 29:01:140605:1535, было отказано ввиду того, что участок этот уже предоставлен СНТ «Сосновая роща». Складывается впечатление, что документ этот был составлен задним числом, тем более в Росреестре он зарегистрирован не был. Подлинность документа проверять, вероятно, будут уже правоохранительные органы. Что интересно, оригинал в Росреестр для его регистрации до настоящего времени так и не представлен.

К выше описанному можно добавить, что двое из учредителей «Сосновой рощи» являются бывшими работниками земельного отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района, а третий – близкий родственник руководителя одного из учреждений района, имеющего отношения к оформлению земельных участков. Однако это, вероятнее всего, лишь случайность и внимания не заслуживает…

Подобный способ получения земли, как оказалось, практикуется не только на территории МО «Муравьевское». Совсем недавно в МО «Вельское» в деревне Плесовская был выделен земельный участок с кадастровым номером 29:01:190204:414 садово-огородническому некоммерческому товариществу «Луговой». После чего он был размежёван еще на несколько с разрешенным использованием «для садоводства». Вроде неплохо – выделили людям участки под сады, вот только не рациональней ли было продать эти элитные земли в городской черте с торгов и заработать неплохие деньги для бюджета? Интересно, что большинство городских депутатов о выделении земли на их территории и слыхом не слыхали.

Вошёл в положение…
Есть еще одна неоднозначная схема выделения земли в муниципальном образовании «Муравьевское». Суть ее заключается в следующем. Некий гражданин, не обязательно проживающий на территории (в нашем случае житель Вологодской области), приходит в администрацию и просит выделить участок для огородничества. Глава «Муравьевки» в положение иногороднего входит и выделяет ему участок в хорошем месте, договор аренды с ним заключает.

Затем, после регистрации права этот гражданин обращается к главе с просьбой изменить вид использования земли на «индивидуальное жилищное строительство». Глав поселения вновь «входит в положение» заявителя и издает постановление об изменении вида использования земли, регистрирует его в кадастровой палате и вносит изменение в договор аренды. Все! По сути выделение участка под строительство дома, без предусмотренных законом процедур, состоялось. После этого никто не мешает арендатору переуступить право аренды другому человеку, а это по сути можно приравнять к продаже земли.

Такие схемы использовались на территории муниципального образования «Муравьевское» неоднократно, причем часть участков была выделена тому самому жителю Вологодской области, который, к слову, является учредителем фирмы занимающейся землеустройством.
К концу 2016 года масштаб подобных операций с землей привлек внимание не только журналистов, но и межмуниципального отдела Росреестра и прокуратуры. В управлении капитального строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Вельский муниципальный район» тоже сильно удивились, когда арендаторы тех самых участков пришли в управление за разрешением на строительство.

Прокурор Вельского района, после соответствующей проверки, обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц о признании 12 постановлений главы МО «Муравьевское» недействующими. Районный суд все иски прокурора удовлетворил, областной суд законность решений подтверждает.

И напоследок
Ныне модно обсуждать доходы тех или иных чиновников, участие их в коммерческих организациях. При подготовке материалов о «земельных страданиях» «Муравьевки» были проверены сведения о доходах, имуществе, долях в организациях главы поселения. Выявился ряд интересных моментов. Оказывается, Владимир Коткин является учредителем ряда коммерческих структур. Он владеет третью общества с ограниченной ответственностью «Вельэлектро», одной пятой зарегистрированного по тому же адресу, что и ООО «Вельэлектро», потребительского общества «Возрождение», а также одной пятой зарегистрированного в Коноше потребительского общества «Содействие». Основной вид деятельности «Возрождения» и «Содействия» – предоставление финансовых услуг. Перед выходом материала в печать стало известно, что ООО «Вельэлектро» прекратило свою деятельность на основании решения регистрирующего органа 7 августа этого года. Согласно данным, содержащимся в ЕГРЮЛ, до марта 2016 года Владимир Александрович также был учредителем зарегистрированного в г. Северодвинске ООО «НОРД-ЭЛЕКТРО».

Глядя на весь этот земельный беспредел, который творится в отдельно взятом поселении нашего района, понимаешь, что верно утверждение: «Все богатство – от земли». Осталось только определить, кто-то самое богатство и законно ли получил. Но в этом разбираться придется, вероятно, уже правоохранительным органам.

Антон Кладовиков

 


 

19 декабрь 10:25 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 24
"Сказки бабушки Галины", выпуск 23. Архангельские вписки - загадка для чиновников и родителей
"Сказки бабушки Галины", выпуск 22. Архангельский политтехнолог, что за зверь?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (151)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (212)

Опрос

Если бы вы узнали, что в Архангельске приступят к благоустройству дороги в аэропорт, вы бы:

все опросы



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.