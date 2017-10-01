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Лекарства против представительства администрации на Соловках. Комментарий к бюджету Архангельской области на 2018 год

На сегодняшней сессии Архангельского областного Собрания депутатов во втором чтении рассматривались поправки в региональный бюджет на 2018 год.

Одним из вопросов рассматривалось выделение дополнительных финансовых средств на завершение строительства (погашение кредиторской задолжности, оплата присоединение к сетям энергоснабжения и тд) представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий. Речь идет о десятках миллионов рублей… ближе к сотне.

Комментирует главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток:

- На днях вызывал участкового терапевта, чтобы выписала рецепты на получение бесплатных лекарств. Мне с первой группой инвалидности положено на сумму более тысячи рублей ежемесячно, остальное приходится докупать. Врач только развела руками – нет лекарств. То есть, в наличии они есть, но бесплатных нет, потому что нет денег. Целый месяц нет… и неизвестно, появятся ли к новому году. И так каждый ноябрь-декабрь, впрочем, перебои случаются и в другие календарные месяцы. Вот за представительство администрации на Соловках я спокоен – будет построено, чего бы это ни стоило…

 

13 декабрь 17:24 | : Экономика / Скандалы

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