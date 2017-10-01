Игорь Скубенко: Ягры приведем в порядок

Глава Северодвинска Игорь Скубенко внёс на рассмотрение Совета депутатов поправки ко второму чтению местного бюджета на 2018 - 2020 годы в части исполнения судебных решений.

Они предусматривают финансирование разработки проектно-сметной документации на строительство двух коллекторов ливневой канализации и очистных сооружений на Яграх.



Начальник финансового управления Александр Дураков пояснил, что речь идёт об исполнении судебных решений, которые обязывают город организовать очистку вод, идущих через выпуски ливневой канализации в Белое море и в Камбалицу в районе улицы Логинова.



- Не рассматривать данные вопросы при формировании проекта бюджета мы не можем. Администрация Северодвинска подготовила расчёты стоимости проектно-сметной документации на данные объекты. По первому коллектору - это 177 миллионов 600 тысяч рублей, а по второму - 50 миллионов 300 тысяч рублей, - уточнил Александр Дураков.



Теперь приоритеты в направлениях расходования средств местного бюджета предстоит расставить народным избранникам. Вопрос будет рассмотрен парламентариями на сессии 14 декабря.

(по материалам горадминистрации Северодвинска)