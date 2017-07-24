Оптимизации - нет. ЛДПР волнуется за судьбу роддомов Поморья

В начале сентября в ряде городов и районов Архангельской области прошли пикеты и митинги против реформы родовспоможения, которую региональный Минздрав намерен реализовать с 1 января 2018 года.

7 сентября пикет против реорганизации родильного дома прошел в Новодвинске. Инициатором акции выступили активисты местного отделения ЛДПР во главе с координатором, депутатом Новодвинского Городского Совета Кириллом Алескеровым.

- Мы категорически против каких-либо изменений в работе нашего роддома, касающихся сокращения коек, медицинского персонала и так далее, - заявил Алескеров. - Нас поддерживает большинство новодвинцев. Но позиция горожан, видимо, мало волнует чиновников областного правительства. Если наши требования и дальше будут игнорироваться, мы намерены вывести людей на общегородской митинг!

Выступивший на пикете депутат областного Собрания фракции ЛДПР от Новодвинска Сергей Пивков предложил собравшимся ставить свои подписи против реформы местного роддома, которые будут направлены Председателю ЛДПР В.В. Жириновскому и в Правительство РФ. В итоге под обращением Новодвинского отделения ЛДПР подписалось более ста горожан.

Напомним, что по инициативе местных отделений ЛДПР протестные акции против реформы родовспоможения прошли в Онеге и Коряжме. Там также ведется сбор подписей против предполагаемого закрытия родильных отделений.

Координатор Архангельского регионального отделения ЛДПР Игорь Арсентьев:

- Нас пытались обвинять в предвыборном популизме. Якобы ЛДПР специально перед выборами пытается «благое» дело выставить в негативном свете. Еще раз заявляю – выборы прошли, но наша позиция по вопросу реформы родовспоможения неизменна – мы выступали и будем выступать против!

Меня поражает позиция регионального министра здравоохранения Карпунова, который упорно пытается доказать пользу закрытия родильных домов в большинстве районов области. Хотя очевидно, что большинство доводов, которые приводятся в поддержку этой идеи, несостоятельны! Это очередная вредительская реформа, прикрытая словом «оптимизация». Все уже убедились, как первый этап этой самой реформы попросту разрушил систему здравоохранения в отдаленных деревнях и селах. Что-то подсказывает, что это не последняя оптимизация, которую затеял областной Минздрав – дальше что, закрытие районных больниц и крупных ФАПов?

Мы, безусловно, приветствуем открытие нового перинатального центра в Архангельске. Но это не значит, что надо лишать возможности рожать по месту жительства. Кроме того, по-прежнему без ответа остаются вопросы трудоустройства высвобождающихся специалистов, транспортной доступности, оплаты проезда к месту родов и обратно, проживания… По заявлению чиновников, все проблемы будут решены. Когда? У меня, например, есть стойкая уверенность, что все эти проблемы будут решаться, как говорится, по мере их поступления. Но ведь мы говорим о безопасности и здоровье мамочек, новорожденных! Разве можно ставить эксперименты в этих вопросах?! Но, самое главное, мы в ЛДПР сегодня понимаем, что подавляющее большинство жителей области категорически против новой реформы. Почему же их не слышат в областном правительстве?! Почему молчит губернатор?! Нами организован сбор подписей за недопустимость сокращения и закрытия родильных отделений. Если власти на местах не хотят слышать людей, то мы будем выносить решение вопроса на федеральный уровень!