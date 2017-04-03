Не все общественные зоны Архангельска попали в программу благоустройства

В рамках контроля за исполнением в Архангельской области приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта приняли участие в работе муниципальной комиссии по проведению отбора дворовых территорий и общественных зон. В Архангельске пока 15 дворовых территорий и 16 общественных зон претендуют на выделение средств в 2017 г. Однако эксперты ОНФ не согласны с позицией властей о включении двух общественных зон в Архангельске в программу благоустройства.
На реализацию данного проекта областному центру выделено более 100 млн руб. на условиях софинансирования мероприятий по благоустройству территорий.
«На заседании комиссии в первую очередь рассматривалось наличие необходимой документации по 11 пунктам, а это достаточно увесистый пакет сведений, собрать который сразу непросто, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов. – Муниципальной комиссией было принято решение, что в этом году работы будут проводиться по двум основным объектам – благоустройству сквера у культурного центра «Северный» (количество голосов – 2465) и участка на проспекте Чумбарова-Лучинского (количество голосов – 215). Резервным стал проект благоустройства рябиновой аллеи вдоль стадиона «Динамо» (количество голосов – 165). На объекты должны направить 34 млн руб. Эксперты Общероссийского народного фронта решительно против включения общественных территорий на проспекте Чумбарова-Лучинского и вдоль стадиона «Динамо» в план благоустройства в этом году, так как их состояние пока не требует ремонта».
По мнению активиста регионального отделения Общероссийского народного фронта Николая Стратеева, есть территории, которые расположены не в центре города, а на окраинах, остро нуждающиеся в обновлении и получившие большее количество голосов, но их почему-то чиновники оставили «на перспективу». Среди них – Сквер имени 12-й бригады Морской пехоты (количество голосов – 383), парк в Цигломени (количество голосов – 229), сквер в округе Варавино-Фактория, в районе храма в честь князя Александра Невского (количество голосов – 293). «Прежде всего мы должны помочь людям, которые живут на окраинах, где благоустройством никто не занимается. В центре города на приведение в порядок основных общественных зон и так каждый год выделяются деньги из бюджета», – отметил Стратеев.
В дальнейшую работу комиссии представителями ОНФ было внесено предложение о предварительной регистрации пользователя, который намерен принять участие в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Архангельска и установить дополнительную защиту от роботов. Кроме того, региональное отделение ОНФ обратится в администрацию города с просьбой пересмотреть вопрос о включении общественных зон проспекта Чумбарова-Лучинского и аллеи вдоль стадиона «Динамо» в план благоустройства на 2017 г. До 1 июня эксперты ОНФ будут рекомендовать муниципальной комиссии рассмотреть для благоустройства общественные зоны, которые реально нуждаются в этом и получили большинство голосов населения.
Активисты регионального отделения ОНФ в Архангельской области держат на контроле реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».