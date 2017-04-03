МУП "Водоканал": Ответим на критику в СМИ укреплением корпоративного духа!

Пресс-служба архангельского МУП «Водоканал» распространила пресс-релиз о создании внутри муниципального предприятия Совета трудового коллектива. Данное послание воспринимается своеобразным ответом на критику со стороны ряда региональных СМИ (в их числе и ИА RUSNORD), а также отдельных интернет-обывателей.
Напомним, объектом критики стали, так называемые, «корпоративные мероприятия» (новогодний банкет, волейбольный турнир, пр.), организуемые предприятием банкротом, периодически поднимающим цены на услуги населению.
Цитаты:
«В рамках реализации программы социального партнерства, с целью формирования полноценного мнения, отражающего интересы всех работников предприятия независимо от их участия или неучастия в общественных организациях, включения работников в процессы управления корпоративной жизнью и социальными проектами, повышения личной ответственности каждого работника в улучшении морально-психологического климата и расширения возможностей для проявления личной инициативы на благо трудового коллектива на МУП «Водоканал» был создан Совет трудового коллектива (Конференция работников от 22 февраля 20117 года). В Совет трудового коллектива МУП «Водоканал» и вошли представители не членов профсоюза и представители первичной профсоюзной организации».
«Создание СТК МУП «Водоканал» не всем на предприятии и отдельным недоброжелателям вне его оказалось понятным. Возникли мнения, что это формальный орган в противовес профсоюзной организации. Потребовалось определенное время, чтобы осознать истинный смысл и задачи СТК. В том числе это произошло благодаря активности, которую стал проявлять коллектив, участвуя в предлагаемых корпоративных мероприятиях».
«Культурно-массовые и спортивные мероприятия – важная, укрепляющая корпоративную культуру и общекомандный дух коллективная работа. Но это лишь часть той деятельности, которая называется социальное партнерство. В плане социального развития (корпоративных мероприятий), принятом на 2017 года есть такие ключевые моменты, как рост профессионального мастерства, организация производственного соревнования, совершенствование социально-трудовых отношений, организация ветеранского движения, ведение коллективных переговоров. Никакие отдельно взятые должностные единицы и структуры не в силах решить эти вопросы без соучастия работников, заинтересованности со стороны трудового коллектива. Задача как раз и состоит в том, чтобы коллектив перешел от состояния потребителя социально-развлекательных услуг к командному сотрудничеству в наполнении корпоративной жизни предприятия деятельностью со смыслом и общественной пользой».
«…на первом протокольном заседании СТК была обсуждена корпоративная программа, сделан ряд новых предложений, с учетом которых в программу будут внесены коррективы».
«Так что пожелаем нашему Совету плодотворной и активной работы при поддержке работников, выражающейся в активном участии в корпоративной программе, на благо развития коллектива, укрепления социально-трудовых отношений и улучшения морально-психологического климата, формирование командного духа».
Несмотря на прочитанное, редакция ИА RUSNORD остается при своем мнении – при существующем на сегодняшний день финансовом состоянии МУП «Водоканал» ее руководству больше пристало сидеть тихо и посапывать в тряпочку. Лишний раз напоминать читателям о состоянии водоснабжающих сетей города считаем излишним…