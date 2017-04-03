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"ЕПИФАНОВА - рассчитайтесь с долгами!". Митинг в Вельске - причина отмены

Вчера в социальных сетях появилось сообщение, что митинг в Вельске, анонсированный рядом СМИ, в том числе и ИА RUSNORD, не состоялся – площадь в центре города так и осталась пустой.

В телефонном разговоре с редакцией один из инициаторов акции пояснил, что им поступило несколько звонков от властных структур «с вопросами». После чего местной властью им было отказано по формальной причине – заявка была подана за 10 календарных дней, как предписывает федеральный закон, а в региональной поправке указаны 10 рабочих дней.

Тем не менее, организаторы собираются оформить заявку «как положено», и провести митинг после майских праздников, о чем будет сообщено дополнительно и своевременно.

Они же настаивают, что их акция имеет сугубо экономическую причину и никакой политической подоплеки.

Напомним, что указанный митинг должен пройти под лозунгами - «ЕПИФАНОВА – рассчитайтесь с долгами!», «Отвечайте за обещания ВОЛОВИКОВА, или гоните его из Справедливой России!», «В Вельске ЕПИФАНОВА выиграла, а о нас тут же забыла – вам не стыдно?», «Такой вице-спикер – позор всей Госдумы!», «Справедливая Россия – твоя справедливость мнимая!». Его цель – заставить действующего вице-спикера Государственной Думы рассчитаться с долгами перед местными агитаторами за работу на выборах осенью прошлого года.

 

23 апрель 08:27 | : Экономика / Скандалы

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