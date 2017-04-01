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"Вольное дело": Остров Колгуев - сегодня и вчера

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода приводитотрывки из публикации «Новой газеты» о ситуации на острове Колгуев, которая, по мнению журналистов, имеет явные признаки геноцида ненецкого народа:

Сельсовет жаловался на отсутствие в школе и садике молока, масла, овощей, фруктов и мяса. Ну то есть всего, кроме хлеба и воды. Жаловались еще в январе, но еды нет до сих пор.

Пять лет назад колгуевское стадо составляло 12–13 тысяч голов. Сейчас: 150–200 не тысяч.

На Колгуеве же двумя годами раньше погибло почти в 10 раз больше — но ни расследования, ни компенсаций никто не дождался. Лишь по федеральному телеканалу прокукарекали: дескать, «ненцы заморили оленей голодом».

Бензин на нефтяном острове и правда не бесплатный, как можно подумать, а, напротив, вдвое дороже, чем на Большой земле: 14 750 рублей за 200-литровую бочку.

Полностью материал о Ненецком геноциде можно прочитать — в том числе и бездарному и недалекому губернатору НАО Игорю Кошину — здесь: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/14/72152-davyat-konechno-nas-vseh-tut-davyat

Мнение экспертов АрхСвободы

В отношении коренного населения НАО совершается преступление.

Многие моменты, указанные в журналистских материалах АрхСвободы и Новой газеты, могут говорить о политике геноцида по отношению к ненцам, со стороны окружной власти». 

Пока НАО было в составе Архангельской области, ТАКОГО беспредела — по отношению к ненцам — никто не позволял!

P.S. А вот как жил Колгуев при губернаторе Алексее Баринове (публикация ИА RUSNORD за 2005 год) - http://rusnord.ru/oldnews/19365-14313.html

 

 

17 апрель 09:08 | : Экономика / Скандалы

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