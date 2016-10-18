"Желаю сенатору хотя бы месяц пожить в Сосновке". Ответ Людмиле Кононовой из Пинежского района

В последних числах декабря 2016 года редакция ИА RUSNORD опубликовала материал, в котором член Совета Федерации от Архангельской области Людмила Кононова раскритиковала обращение вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой по поводу ситуации, сложившейся в отдалённых районах региона. Якобы были использованы данные 8-летней давности.
И вот пришел ответ из Пинежского района. По традиции, публикуем его без купюр…
Давно собиралась написать ответ сенатору Кононовой по поводу ее выступление перед депутатами регионального парламента.
Удивило, что сенатор так уверенно заявляет, что она проверила факты, о которых говорила Епифанова О.Н. на встрече с министром здравоохранения России В. Скворцовой, и что якобы речь идет о событиях 7-8 летней давности.
Очевидно так хочется думать сенатору, поскольку в нашем районе она была последний раз на праздновании 25-тилетия канонизации И. Кронштадского. И вопросами здравоохранения она точно не занималась. Даже не посетила Сурскую участковую больницу. Так откуда ей знать о бедах и проблемах жителей Сосновки, где уже два года нет врача терапевта, где закрыты стационарные койки или жителей Кулосеги, где фельдшер принимает больных в не отапливаемом ФАПе только один раз в неделю или жителей д. Сульца, которым для проведения уколов нужно попасть в Сосновку за 7 км. от Сульцы и приехать обратно. Причем в отсутствие общественного транспорта.
И это все происходит сейчас, а не 7-8 лет назад
Сосновка от Карпогор находится на расстоянии 150 км. Зимой дорога более-менее. А весной и осенью ее просто нет. И довезти человека в Карпогоры, когда жизнь идет на минуты, просто нереально. Совсем недавно с Кулосеги не довезли до Карпогор очередного больного. Он умер в дороге.
Главный врач Карпогорской ЦРБ умеет классно отчитываться. Но за цифрами не видит Человека.
Получается, что президент страны говорит одно, что медицинская помощь должна быть где проживает 10 человек, а сенатор, к сожалению, думает по-другому. Да и где ей понять людей, живущих в Сосновке, Нюхче, Кулосеге, Мамонихе и т.д. Ведь у нее все рядом без проблем… Единственно, что хочу пожелать сенатору, пожить в Сосновке хотя бы месяц и заболеть, чтобы в натуре понять, как и какая помощь медицинская оказывается этим жителям. И еще одно, никогда не врать, если ничего не проверила…
Депутат Собрания депутатов МО «Пинежский район» Е.С. Соплякова