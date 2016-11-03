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Хватит болтать! Что отвлекает от работы жителей Архангельской области?

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) провела опрос сотрудников компаний из Северо-Западного федерального округа, в том числе и жителей Архангельской области, выяснив, что сильнее всего отвлекает их от работы.

Снижению мотивации способствует, в первую очередь, несогласованность работы между отделами и сотрудниками компании (55%). На втором месте среди причин оказался низкий уровень зарплат (50%), при этом, это самый высокий показатель по всем регионам страны, не считая Сибирского федерального округа (50%). Для сравнения: доля ответивших подобным образом в Уральском и Центральном федеральных округах была ниже (45%). Еще 39% опрошенных из Северо-Западного федерального округа посетовали – компания не использует их потенциал.  Лишь 4% респондентов указали, что их мотивации к работе ничего не мешает.

Из причин, снижающих желание работать специалистов из Северо-Западного федерального округа, также были названы: отсутствие похвалы/поощрений за хорошую работу (34%), демотивация начальством (29%) и большое количество задач (28%). Что касается последнего пункта, то доля ответивших подобным образом из других регионов страны была заметно меньше: 20% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 18% в Центральном федеральном округе.

 Среди отвлекающих от работы факторов в ТОПе у респондентов оказались внезапно возникающие вопросы и проблемы, требующие срочного решения (44%), даже жители Москвы и Московской области сталкиваются с этим реже (43%). Также отвлекают специалистов из Северо-Западного федерального округа шумные коллеги, а точнее – их неформальные разговоры и болтовня (18%). В течение рабочего дня ничего не мешает 23% опрошенных. Самые «устойчивые» к отвлечениям оказались жители Дальневосточного (38%) и Южного (33%) федеральных округов. Интересно, что 5% жителей отвлекает от работы погода, выше доля, ответивших подобным образом, лишь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 7%.

 Больше половины респондентов согласились с тем, что иногда полезно отвлекаться от работы (58%). Чуть меньше половины опрошенных (46%) признали, что продуктивнее работали бы в уединённой атмосфере — в отдельном кабинете, без коллег рядом. 31% специалистов утверждают, что руководство в курсе, что иногда они отвлекаются от работы — не согласился с этим утверждением каждый третий житель Северо-Западного федерального округа.

 Руководство против того, чтобы сотрудники отвлекались на работе у 39% респондентов, а 35% работников при этом утверждают, что начальство делает всё для того, чтобы сотрудники не отвлекались. Эти показатели можно назвать самыми высокими в сравнении с другими регионами страны, например, в Уральском федеральном округе каждый четвертый считает, что руководство крайне против отвлечений сотрудников от работы.

 Удалённо продуктивнее работали бы всего 20% респондентов из Северо-Западного федерального округа. Противоположное мнение у 58% участников опроса.

31 январь 11:29 | : Экономика

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