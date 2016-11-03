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Слухи или правда? Об учительских зарплатах в школах Архангельска

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:

Мне пишут:

"Елена Николаевна, добрый день!
Извините за беспокойство. Подскажите, пожалуйста, может Вы в курсе на счёт задержек зарплат учителям средних школ в Архангельске. В одной из соломбальских школ директор никаких комментариев не даёт, бухгалтер говорит, что денег нет, и отправляет всех в департамент. Учитель мог бы обратиться в департамент, но потом будет гнобление со стороны администрации."

Журналисты! Разберитесь, пожалуйста!!!!!!!!!! Может, это связано с переходом на единый центр во главе с Карповой?

Что я могу, я просто блогер, и на мои посты прокуратура не реагирует.

Через три часа:

Поступила официальная информация пресс-секретаря министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Антуфьевой Светланы Валентиновны (телефон: 41-08-75) : "Официально заявляю, что из образовательных учреждений города Архангельска жалоб о задержке заработной платы не поступало."

http://www.arhzan.ru/…/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE…

Предлагаю журналистам поинтересоваться, задерживается ли зарплата в соломбальских школах. Если да, то какова причина. Не связано ли это с созданием в Архангельске единого расчётного центра.

Светлане Валентиновне спасибо за информацию. Оперативно.

20 январь 09:57 | : Экономика

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