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А прохиндеям все равно. Неработающих россиян вот-вот обложат налогом

В этом году планируется разработать несколько схем легализации тех, кто работает «в тени». Об этом рассказал в интервью «Российской газете» глава Минтруда России Максим Топилин.

Предполагается, что таким людям придется самим за себя делать платежи в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Либо это смогут делать за них их работодатели, например, частные лица, если человек трудится по найму в частном секторе, например, гувернанткой или домработницей.

О том, каким может быть ежегодный платеж в эти фонды для «теневиков», Топилин ответил, что конкретные суммы платежей пока не рассчитывались. Однако, продолжил он, медицинское страхование по линии ОМС обходится регионам, по его словам, примерно в 10 тыс. рублей за одного неработающего в год. «А для того, чтобы формировать пенсионные права, должно быть минимум 15 тыс. рублей», — добавил чиновник.

Ранее Топилин заявлял, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тыс. рублей в год. «Мне кажется, 20 тыс. — это нормально, маловато даже», — сказал министр.

До этого вице-премьер правительства Ольга Голодец в ходе правительственного часа в Совфеде говорила, что разрабатывается законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры. По ее словам, российское законодательство позволяет россиянам не работать, но при этом они не платят страховые взносы, в том числе, в систему обязательного медицинского страхования. По словам Голодец, в России 7 млн человек потенциально оказываются «в тени»

Надо сказать, что в обществе неоднозначно воспринимается проект обложения налогом неработающих граждан. Многие считают, что он, прежде всего, ударит по людям, действительно оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Ну, а прохиндеи всегда смогут устроится куда-нибудь фиктивно, этот опыт у них наработан в советское время, дабы не попасть под статью о тунеядстве.  

(по материалам tk-online)

18 январь 12:14 | : Экономика

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