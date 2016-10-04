Архангельская область: Как "навариться" на ремонте дорог

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению индивидуального предпринимателя без образования юридического лица в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 2015 году обвиняемый совершил мошеннические действия при выполнении двух муниципальных контрактов на выполнение работы по ремонту автомобильной дороги поселок Малошуйка- поселок Золотуха Онежского района Архангельской области. При ремонте дороги обвиняемый, в нарушение технического задания, использовал материал, представляющий собой загрязнённый грунт, собираемый щебеночно- очистительной машиной в процессе капитального ремонта железнодорожных путей, полученный им бесплатно. В последующем он ввел должностных лиц муниципального образования в заблуждение, выставив счета как на оплату понесенных затрат на приобретение материалов, так и за выполненные работы в соответствии с контрактом. В результате указанных действий обвиняемый путем обмана получил более 170 тысяч рублей, причинив муниципальному образованию материальный ущерб на указанную сумму.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Онежской межрайонной прокуратурой.