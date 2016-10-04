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Архангельская область: Как "навариться" на ремонте дорог

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению индивидуального предпринимателя без образования юридического лица в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый совершил мошеннические действия при выполнении двух муниципальных контрактов на выполнение работы по ремонту автомобильной дороги поселок Малошуйка- поселок Золотуха Онежского района Архангельской области. При ремонте дороги обвиняемый, в нарушение технического задания, использовал материал, представляющий собой загрязнённый грунт, собираемый щебеночно- очистительной машиной в процессе капитального ремонта железнодорожных путей, полученный им бесплатно. В последующем он ввел должностных лиц муниципального образования в заблуждение, выставив счета как на оплату понесенных затрат на приобретение материалов, так и за выполненные работы в соответствии с контрактом. В результате указанных действий обвиняемый путем обмана получил более 170 тысяч рублей, причинив муниципальному образованию материальный ущерб на указанную сумму.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Онежской межрайонной прокуратурой.

 

10 январь 10:28 | : Экономика / Происшествия

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