Протоиерей Евгений Соколов рассказал студентам САФУ, как правильно любить

Глава миссионерского отдела епархии протоиерей Евгений Соколов запустил новый проект «Архангельский батюшка» на YouTube-канале «Иоанновский храм при САФУ».
В новой рубрике отец Евгений планирует размышлять о духовных проблемах современного мира. В первых роликах речь идет о главных дарах Божиих — вере и любви, о том, как их беречь и преумножать.
«Кто умеет правильно любить?» — так называется видеозапись, в которой глава миссионерского отдела рассказал о том, как исполнить одну из главных заповедей Спасителя.
«Мы часто говорим о том, что человек приходит в Церковь, чтобы научиться правильно любить. Это главная задача, главная заповедь, — отметил отец Евгений. — Люди часто спрашивают: а как научиться любить, что для этого надо сделать, какие упражнения? Сложный вопрос. Ответ может быть только один. Чтобы научиться правильно любить в рамках духовных законов, надо общаться с людьми, которые умеют это делать. Живой пример должен научить нас этому великому искусству».
Свою мысль священник проиллюстрировал примером из жизни.
«Хочу рассказать об одной встрече, которая произошла у меня, когда я приехал к бабушке в небольшой поселок. Среди его жителей была необычная пара — детдомовские юноша и девушка, с начальным школьным образованием, которые поженились сразу, как вышли из детдома. В поселке им дали комнату в коммуналке, жили они скромно. Он был низкорослый, она — на голову выше его, но ходили они всегда, держась за руки. Над ними, подшучивали, судачили. А они жили на свои маленькие пособия и много работали. Брались за любую работу: кому кололи дрова, кому пололи грядки, кому полы мыли. Как я тогда понял из их разговора, часто их обманывали, не давали обещанного, но они как-то не роптали и жили очень дружно.
Прошло время, и я вернулся в этот поселок спустя сорок лет уже священником. К моему удивлению, встретил эту пару. Им уже было за шестьдесят, но какие у них были чистые лица!
Они пригласили меня в гости. Я спросил, где они живут, они ответили, что в своем доме. Это была мечта их детства — свой дом с земельным участком. Хозяйка показывала мне свой огород, который был похож на сад: три большие теплицы, несколько сортов помидоров и кабачков, отдельная грядка для гладиолусов, специальный парник для роз. Экскурсия заняла больше часа, хозяйка с такой любовью и радостью рассказывала мне, как она с трудом выращивала те или иные растения, как много лет пыталась вывести полностью розовый гладиолус, и как у нее это получилось. Мы вошли в дом, и хозяин стал рассказывать мне, как он сам сделал все удобства, которые есть в городских квартирах. Они настояли, чтоб мы попили чай, потом я понял почему — к чаю подали домашний мед. Оказывается, они научились пчеловодству и держали несколько ульев.
Я беседовал ними и видел: вот счастливая семья, в которой умеют любить. Семья, которая смогла пронести любовь сквозь десятилетия. Они жили своей замкнутой жизнью, но были нужны друг другу, берегли друг друга, это была настоящая жертвенная любовь. Да, их по-прежнему просили подработать, по-прежнему не доплачивали, но они как-то спокойно это переносили.
Я часто думаю: живут люди просто, работают, заботятся друг о друге, помогают окружающим, и, наверное, уйдут из этого мира легко и просто. Вспоминаю многих своих знакомых, которые окончили различные университеты, академии, вспоминаю их шальную жизнь, полную скандалов, ругани, обид и молчания… Как они приходят и просят их помирить, а в основе ссоры лежат совершенно мелкие обиды, неумение терпеть, жертвовать, промолчать, когда нет предупредительности, чуткости, заботы…
И вот я думаю, кто более достойно проживает жизнь, кто придет в Горний мир, научившись любить или, наоборот, растеряв все свои таланты и так не поняв, что любовь — это огромная работа, огромный перечень черт характера, которые мы должны воспитать в себе: деликатность, чуткость, внимание, надежность… всего не перечислишь. Какие упражнения надо для этого делать? Да просто видеть всё это воплощенным. Есть люди, которые овладели этой наукой, пусть они внешне кажутся незаметными и чудаковатыми. Это не передать словами, не описать в учебнике, это надо видеть.
Той пары уже нет в живых, они отошли в мир иной. Но я ничуть не сомневаюсь, они были ярким эталоном любви, которую нам заповедовал Христос в своем Евангелии», — поведал протоиерей Евгений Соколов.
Посмотреть видео с участием архангельского священника можно по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCMITtJNYACqpDe6w1TOEngA
(по материалам Архангельской епархии)