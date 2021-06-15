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Суточная заболеваемость COVID-19 в Архангельске снова перевалила за сотню

А всего по региону за сутки подхватили коронавирус еще 267 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 230 человек.

Среди новых заболевших:


101 архангелогородец;
80 северодвинцев (27 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
21 житель г. Котласа;
13 новых случаев выявлено в Онежском районе;
12 – в Каргопольском округе;
7 – в Плесецком районе;
6 – в г. Мирном;
5 – в г. Новодвинске;
по 4 – в г. Коряжме, а также в Виноградовском и Ленском районах;
по 3 – в Няндомском и Шенкурском районах;
по 1 – в Котласском и Коношском.


Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездки в Турцию.


21 август 11:15 | : Будни

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