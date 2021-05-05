Отключение Архангельска от водоснабжения на трое суток под вопросом

Представление вынесло региональное отделение Роспотребнадзора.
Надзорным ведомством направлено письмо в адрес главы администрации Архангельска Дмитрия Морева о недопустимости отключения потребителей города от водоснабжения на длительный срок в соответствии с частью 1 статьи 49 ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».
Напомним, в столице Поморья по первоначальному плану вода из кранов должна была пропасть с 22 часов 20 августа 2021 года до 6 часов утра 23 августа 2021 года, что и вызвало шум в социальных сетях. Причина: ликвидация последствий разрытия и повреждения «тысячника» при строительстве нового здания Арбитражного суда.
В свою очередь, ООО «РВК-Архангельск» гарантировало населению подвоз воды на период отключения.