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Субботняя сводка: 224 случая заражения COVID-19 в Архангельской области

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 441 человек.
Среди новых заболевших:
64 северодвинца (31 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
54 архангелогородца;
28 жителей г. Новодвинска;
12 новых случаев выявлено в Вилегодском районе;
11 – в Котласском;
10 – в г. Котласе;
7 – в г. Коряжме;
6 – в Ленском районе;
по 5 – в Красноборском и Приморском районах;
4 – в г. Мирном;
по 3 – в Вельском, Коношском, Плесецком и Устьянском районах;
2 – в Пинежском районе;
по одному – в Каргопольском, Онежском и Холмогорском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.

31 июль 13:50 | : Будни

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