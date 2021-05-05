На поморском "острове смерти" помянули жертв первого русского концлагеря

Заупокойную литию по жертвам концентрационного лагеря, действовавшего на острове Мудьюг в годы Гражданской войны, совершил клирик Архангельской епархии игумен Варлаам (Дульский).
Священнослужитель посетил остров в Двинской губе Белого моря по приглашению команды «Штык решает». Инициативная группа восстанавливает мемориал концлагеря, созданного впервые в России представителями иностранной военной интервенции и действовавшего в 1918 — 1919 годах. За это время через него прошли около 1200 человек, из них более 200 погибли от болезней и голода.
«Мы почтили память всех, кто на этом острове похоронен, всех, кто был лишен свободы, пострадал и был мучим в лагере. Также помянули погибших при массовом побеге в сентябре 1919 года, — рассказал отец Варлаам. — Все усопшие, как учит Церковь, нуждаются в молитвах, и мы верим, что поминаемые получают утешение от Бога».
Игумен Варлаам вместе с участниками инициативной группы потрудился над благоустройством захоронений узников. В планах у команды «Штык решает» дальнейшее приведение в порядок мемориальной территории. Возможно, на Мудьюге поставят часовню в честь мученика Маманта. Память этого святого совершается 15 сентября — именно в этот день в 1919 году в концлагере расстреляли заключенных, предпринявших побег после объявления о том, что их планируют перевести в еще более страшное место.
Мученик Мамант — святой III века — родился в тюрьме, куда его родители были заключены язычниками за то, что исповедовали Христа. Богатая вдова христианка Аммия взяла Маманта на воспитание. Юноша с интересом и радостью учился, был рассудителен и мудр, много рассказывал сверстникам о вере в Спасителя. После разговоров некоторые его товарищи приняли христианство. Об этом донесли властям, Мамант был схвачен и доставлен на суд к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами пытался заставить юношу отречься от веры. Но Мамант безбоязненно исповедал себя христианином.
Юношу пытали, его приговорили к казни, но Ангел Господень спас Маманта. Он скрылся в горах и построил там небольшую церковь. По преданию, отшельник получил власть над дикими зверями. Они собирались к хижине и слушали как Мамант читает Евангелие. Из молока диких коз и ланей подвижник делал сыр и раздавал его нищим. Вскоре власти узнали о христианине, скрывающемся в горах. Мамант случайно столкнулся с посланным за ним отрядом. Он радушно встретил воинов, накормил их и не стал скрывать свое имя. Маманта казнили за исповедание христианской веры. По преданию, во время пыток свыше раздался голос, который произнес: «Крепись и мужайся, Мамант».
Отметим, что лагерь на острове Мудьюг — единственный, сохранившийся в России со времен Первой мировой войны. Он был создан интервентами как лагерь для военнопленных, а затем использовался правительством Северной области как ссыльно-каторжная тюрьма. Из-за этого Мудьюг получил прозвание «остров смерти».