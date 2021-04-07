Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В колониях Архангельской области отбывают наказание 25 террористов

Круглый стол на тему межрелигиозного диалога состоялся в  Управлении федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области.  Темой разговора стали вопросы духовно-нравственного воспитания, а также работа по профилактике псевдорелигиозного экстремизма и терроризма.

В  мероприятии приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной системы, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иерей Игорь Горбань,  имам соборной мечети г. Архангельска Ильгам Хазрат и руководитель Архангельской еврейской общины Борис Залан.

Осужденным гарантируется свобода совести и вероисповедания, в колониях и СИЗО созданы необходимые условия для удовлетворения религиозных потребностей верующих. Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими отметил, что у представителей  официальных религиозных конфессий есть возможность посещать места лишения свободы  и проводить духовно-нравственную работу с отбывающими наказание.

- На режимных территориях действуют православные храмы и молельные комнаты,  для лиц иудейского вероисповедания имеется синагога, мусульманам также дается возможность совершать свои обряды, - отметил отец Игорь. – Лица лишены свободы, но не лишены веры, и это главный постулат.

В ходе совещания участники обсудили вопросы организации дистанционной работы с осужденными, проведения бесед по основам религиозного образования как осужденных, так и личного состава. Актуальной и важной темой обсуждения стала  профилактика терроризма и религиозного экстремизма среди лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Сегодня в колониях области содержится 25 осужденных за преступления террористического характера и два за преступления экстремистской направленности. И здесь важно вести совместную работу  духовенства и работников УИС  по нравственному просвещению и профилактике идеологии  псевдорелигиозных учений.

Все  озвученные инициативы участников мероприятия будут взяты для  реализации и воплощения.

20 май 11:13 | : Будни

Главные новости


Я – против терроризма. Но…
"Ты в дверь, они - в окно". Опыт общения с чиновниками прокуратуры Архангельской области

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (181)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20