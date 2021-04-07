В колониях Архангельской области отбывают наказание 25 террористов

Круглый стол на тему межрелигиозного диалога состоялся в Управлении федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области. Темой разговора стали вопросы духовно-нравственного воспитания, а также работа по профилактике псевдорелигиозного экстремизма и терроризма.
В мероприятии приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной системы, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иерей Игорь Горбань, имам соборной мечети г. Архангельска Ильгам Хазрат и руководитель Архангельской еврейской общины Борис Залан.
Осужденным гарантируется свобода совести и вероисповедания, в колониях и СИЗО созданы необходимые условия для удовлетворения религиозных потребностей верующих. Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими отметил, что у представителей официальных религиозных конфессий есть возможность посещать места лишения свободы и проводить духовно-нравственную работу с отбывающими наказание.
- На режимных территориях действуют православные храмы и молельные комнаты, для лиц иудейского вероисповедания имеется синагога, мусульманам также дается возможность совершать свои обряды, - отметил отец Игорь. – Лица лишены свободы, но не лишены веры, и это главный постулат.
В ходе совещания участники обсудили вопросы организации дистанционной работы с осужденными, проведения бесед по основам религиозного образования как осужденных, так и личного состава. Актуальной и важной темой обсуждения стала профилактика терроризма и религиозного экстремизма среди лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Сегодня в колониях области содержится 25 осужденных за преступления террористического характера и два за преступления экстремистской направленности. И здесь важно вести совместную работу духовенства и работников УИС по нравственному просвещению и профилактике идеологии псевдорелигиозных учений.
Все озвученные инициативы участников мероприятия будут взяты для реализации и воплощения.