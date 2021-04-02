Архангельск. Как митрополит с губернатором пообщался

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провели встречу в епархиальном управлении 11 мая.
Разговор посвятили актуальным вопросам сотрудничества митрополии и региональной власти, в частности, речь шла о строительстве Михаило-Архангельского кафедрального собора и о сохранении и возрождении святынь Русского Севера.
Также были затронуты вопросы взаимодействия в иных сферах, развитию которых светская власть уделяет большое внимание.
«Митрополит Корнилий поблагодарил Александра Витальевича за содействие инициативам духовенства митрополии и православной общественности, — прокомментировал встречу секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов. — Глава региона в свою очередь поблагодарил Его Высокопреосвященство за поддержку».
(по материалам Архангельской епархии)