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Архангельск. Как митрополит с губернатором пообщался

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провели встречу в епархиальном управлении 11 мая.

Разговор посвятили актуальным вопросам сотрудничества митрополии и региональной власти, в частности, речь шла о строительстве Михаило-Архангельского кафедрального собора и о сохранении и возрождении святынь Русского Севера.

Также были затронуты вопросы взаимодействия в иных сферах, развитию которых светская власть уделяет большое внимание.

«Митрополит Корнилий поблагодарил Александра Витальевича за содействие инициативам духовенства митрополии и православной общественности, — прокомментировал встречу секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов. — Глава региона в свою очередь поблагодарил Его Высокопреосвященство за поддержку».

(по материалам Архангельской епархии)

12 май 09:10 | : Будни / Верую

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