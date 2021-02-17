Мэр Архангельска проверил окраины города на готовность к Дню Победы

Глава Архангельска Дмитрий Морев встретился с подрядчиком на месте проведения работ в Маймаксанском округе. Более 7 км дорожного полотна важной «артерии» - улицы Победы - ремонтируется по нацпроекту БКАД. Покрытие здесь не обновлялось 11 лет.
Работы одновременно ведутся и на ул. Победы, и на Маймаксанском шоссе.
- Вдоль Маймаксанского шоссе уже проведено устройство монолитного борта с лотком для отведения дождевой воды. Потребуется неделя, чтобы бетон набрал прочность. На ул. Победы проведено фрезерование, уложена геосетка и наносится нижний слой асфальта. Работа организована в две смены - по 11 часов каждая. Это позволяет идти быстрыми темпами. На следующей неделе будет теплая погода, и мы приступим к укладке верхнего покрытия ЩМА. Планируем к концу мая на трех объектах завершить ремонт проезжей части – на Маймаксанском шоссе, ул. Русанова и ул. Мещерского. Улица Победы - самая протяженная, но и здесь будем стремиться выполнить ремонт в максимально короткие сроки и с хорошим качеством, - рассказал главный инженер ООО «Севдорстройсервис» Николай Зайков.
В ходе работ было принято решение оставить без изменений разделительные «островки», а сэкономленные средства направить на устройство тротуара вдоль Маймаксанского шоссе. С середины мая также начнутся работы по устройству тротуара по ул. Победы.
За соблюдением технологии ремонта следят департамент транспорта, стройконтроль и общественники. В рабочую поездку главы города были приглашены активисты движения «Асфальт 29».
- Опыт у подрядчика есть, сроки производства работ соблюдаются. Есть основания полагать, что результат будет качественным. Гарантия распространяется на 4 года, и мы будем ежегодно оценивать состояние отремонтированной дороги. Проектом предусмотрено, что тротуар вдоль ул. Победы будет находиться перед столбами. Для безопасности пешеходов предусмотрено устройство монолитного борта высотой 15 сантиметров. Это будет препятствовать выезду машин на пешеходную часть. Аварийность должна снизиться и потому, что столбы окажутся в отдалении. Нередко на этой дороге фиксировались случаи, когда автомобили врезались в столбы. Кроме того, ранее здесь было неочевидно движение по полосам. Машины ехали в одну, две и даже три полосы. После ремонта будет четка разметка, которая обеспечит безопасность движения. Аналогичные дороги мы видим на Левом берегу, и они удобны, - подчеркнул Дмитрий Морев.
Ремонт в рамках нацпроекта БКАД проводится на 7 улицах Архангельска. Большую часть работ подрядчик планирует завершить до конца июля. Самый сложный по геометрии и количеству колодцев участок – ул. Гайдара – тоже будет сдан раньше срока, во второй половине сентября.