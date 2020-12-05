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В Архангельской области обнаружены 80 своих COVID плюс 1 голландский

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 190 человек. Одновременно диагноз «коронавирус» поставлен 81 северянину.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 15 архангелогородцев; 
  • По 9 новых случаев выявлено в городах Котласе и Северодвинске (в городе корабелов 5 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 6 — в Котласском районе; 
  • По 5 — в Красноборском и Пинежском районах; 
  • По 4 — в Виноградовском, Онежском и Шенкурском; 
  • 3 — в Вельском районе; 
  • По 2 — в городах Коряжме и Мирном, а также в Вилегодском, Приморском и Холмогорском районах; 
  • По 1 — в Новодвинске, а также в Коношском, Ленском, Няндомском, Плесецком и Устьянском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Нидерланды.

08 апрель 14:36 | : Будни

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