В Архангельской области обнаружены 80 своих COVID плюс 1 голландский

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 190 человек. Одновременно диагноз «коронавирус» поставлен 81 северянину.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 15 архангелогородцев;
- По 9 новых случаев выявлено в городах Котласе и Северодвинске (в городе корабелов 5 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 6 — в Котласском районе;
- По 5 — в Красноборском и Пинежском районах;
- По 4 — в Виноградовском, Онежском и Шенкурском;
- 3 — в Вельском районе;
- По 2 — в городах Коряжме и Мирном, а также в Вилегодском, Приморском и Холмогорском районах;
- По 1 — в Новодвинске, а также в Коношском, Ленском, Няндомском, Плесецком и Устьянском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Нидерланды.