К 2030 году Архангельскую область обещают полностью обинтернетить

Впрочем, как и всю Россию. В 2021 году по всей стране в малых населённых пунктах установят более тысячи базовых станций. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В населённых пунктах с населением от 100 до 249 человек установят 383 базовых станции, в населённых пунктах с населением от 250 до 500 человек – 794.
– Создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач, в том числе в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В этой связи приоритет для нас — устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удалённые её уголки. До конца этого года также подключим к интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Минцифры поэтапно решает эти задачи, — отметил вице-премьер.
До последнего времени в небольших населенных пунктах Архангельской области Ростелеком занимался организацией лишь точек доступа в Интернет. С начала реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства доступ в глобальную сеть появился у жителей 131 населенного пункта с численностью населения от 250 до 500 человек.
— Только в прошлом году мы проложили 538 километров волоконно-оптических линий связи. Это колоссальный объем работы, учитывая плотную сеть рек и озер, а также заболоченность значительной части территории Поморья, – пояснил директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин.
Базовые станции в Архангельской области, как и по всей стране планируется начать устанавливать, начиная с 2021 года. Однако в этом году Архангельская область не вошла в федеральный план по строительству инфраструктуры связи. В начале апреля вопрос обсудили губернатор Александр Цыбульский и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. Установку базовых станций в малочисленных населенных пунктах региона планируется осуществлять, разделив расходные обязательства между Ростелекомом и правительством Архангельской области.
— Мы готовы работать в этом направлении и рассмотрим различные варианты государственно-частного партнерства. Вопрос обеспечения связью для нас крайне важен – он встает на каждой встрече с жителями в деревнях. Можно снизить расходы за счет совместного строительства мачтовых сооружений, также мы можем предусмотреть возможность снижения операционных расходов для компании в принципиально важных для нас местах, – отметил Александр Цыбульский.
В ближайшие годы Ростелеком планирует ввести в эксплуатацию 371 точку доступа к интернету, 130 из которых будут оснащены аппаратурой для создания сети сотовой связи в населенных пунктах Архангельской области с численностью от 100 до 500 жителей.