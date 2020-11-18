Дмитрий Морев призвал архангелогородцев взяться за мётла и лопаты

В ближайшие две недели уборку будут проводить специализированные коммунальные организации и управляющие компании. А затем к ним присоединятся коллективы предприятий и организаций города. Общегородской субботник состоится в канун Дня Победы – 8 мая.
Глава Архангельска Дмитрий Морев дал поручение усилить бригады коммунальных и подрядных организаций, занятых в обслуживании коммунальной инфраструктуры и в содержании городских территорий.
- Всероссийский субботник стартует 24 апреля. Но уже сейчас мы приступили к уборке мусора, который образовался за долгий зимний период и находился под снегом. Мы подключаем дорожные организации, муниципальные предприятия, ресурсоснабжающие компании к работе, нацеленной на приведение в порядок территорий. Всех жителей я призываю выйти и прибрать свои дворы, как только растает снег. А 8 мая состоится общегородской субботник с участием большого числа сотрудников архангельских предприятий и жителей. Участие в субботнике – дело добровольно, но надеюсь, что желающих будет много. А мы поможем с организацией и инвентарем, - обратился Дмитрий Морев.