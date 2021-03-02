Сотрудники архангельского УФСИН прошлись по домам условно-осужденных

Филиалом по Ломоносовскому округу г. Архангельска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области совместно с сотрудником отдела социальной работы по Ломоносовскому территориальному округу городского управления по вопросам семьи, опеки и попечительства проведен рейд.
По месту жительства была существлена проверка осужденных с отсрочкой отбывания наказания, а также подопечных филиала, имеющих на иждивении малолетних детей, состоящих на профилактическом учете в органах опеки. Сегодня таких семей под контролем филиала три, в ходе рейда были проведены встречи с двумя из них.
Сотрудником УИИ и представителем органов опеки осуществлено плановое обследование санитарно-бытовых условий, осуществлена проверка наличия необходимых продуктов питания и одежды по сезону у детей. С родителями проведены воспитательные и профилактические беседы, разъяснены ответственность в случае уклонения от воспитания ребенка и ухода за ним и последствия при неисполнении установленных судом обязанностей, запретов, ограничений.