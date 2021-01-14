В Архангельске ушел из жизни летчик-фронтовик

Василий Тихонович Ганзя родился 7 ноября 1923 года в украинском городе Конотоп. Встретил войну курсантом Чугуевского авиационного училища и воевал на Центральном, Первом и Втором Белорусских фронтах. Был участником боев на Курской дуге и окончил войну в Белоруссии в городе Гродно. Лично сбил три вражеских самолета, в том числе два высотных вражеских самолета-разведчика Ю-88. После войны был командиром 265 Подужемского истребительного авиационного полка. В 1965-м он по состоянию здоровья прекратил летную практику в должности командира истребительного полка и перешел на штабную работу. С 1983-го по 1986 годы Василий Ганзя – помощник начальника штаба гражданской обороны Архангельской области и ее центра по материально-техническому обеспечению.
Василий Тихонович вел активную деятельность в патриотическом воспитании молодёжи, проводил «Уроки мужества» в школах, заботился о сохранении исторической памяти. Был активным членом совета ветеранов «10 Армия ПВО». Такие люди, как Василий Тихонович, - гордость Архангельска и пример для подражания всем нам.
Во время войны был награжден медалью «За боевые заслуги», тремя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Отечеству», орденом боевого Красного Знамени, орденом Отечественной Войны второй степени.
Прощание с Василием Тихоновичем состоится 17 марта с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. Комсомольская, д. 4 (морг ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»).