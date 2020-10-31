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Жители Москвы истово борются за отмену масочного режима

С.Собянин сообщил, что в случае снижения числа госпитализируемых с коронавирусом власти Москвы могут в ближайшее время снять ряд ограничений. Больше всего москвичи ждут отмены масочного режима. Лишь каждый седьмой считает, что снимать ограничения рано. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 жителей столицы.

38% москвичей хотели бы отмены масочного режима. Каждый пятый (21%) — восстановления бесплатного проезда для москвичей старше 65 лет. Каждый девятый (11%) — возобновления массовых мероприятий в традиционном формате. Лишь 16% считают, что пока рано снимать коронавирусные ограничения в Москве.

Об отмене обязательного ношения масок больше всего мечтают москвичи 35—44 лет (42%).

Женщины чаще мужчин говорили о необходимости снятия блокировок транспортных карт для москвичей старше 65 лет (25 и 17% соответственно). Для жителей с доходом до 50 тыс. руб. снятие этой меры актуальнее, чем для граждан с более высоким уровнем дохода (23% против 17% среди москвичей с зарплатой от 80 тыс. руб.). Среди респондентов старше 45 лет о необходимости восстановления бесплатного проезда для граждан старше 65 лет говорят 28%.

Молодежь до 24 лет и москвичи с зарплатой от 80 тыс. руб. чаще других хотят восстановления возможности проведения массовых мероприятий в традиционном формате (по 14%).

02 март 09:07 | : Будни

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