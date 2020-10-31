Слово о блудном сыне

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 28 февраля, в неделю о блудном сыне, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.
Владыке сослужили клирики собора, пел Архиерейский хор.
После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!
Сегодня скоротечная река земного бытия принесла нас, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, ко второй подготовительной неделе ко святому Великому посту, Святой Четыредесятнице. Сегодня святой апостол Павел говорит нам в своем послании, которое читалось сегодня, замечательные слова о том, что тела наши суть храм живущего в нас Святаго Духа. Кто этот храм растлит, того покарает Бог. Эти слова адресованы нам, чтобы мы всегда помнили, что неполезно нам то, что вредит спасению. Мы должны отвращаться от грехов, страстей и пороков, наших плотских грехов, о которых «срамно есть и глаголати», как говорит апостол. Мы знаем, что за грехи плотской нечистоты Господь строго карал на протяжении всей истории. Допотопные жители так нравственно упали перед Богом, что только водный поток мог смыть человечество вместе с его грехами с лица земли. Пали Содом и Гоморра за такие же страшные грехи. Мы знаем о современных раскопках, которые проходят там, где погибли древние жители Помпеи, и знаем, каким страшным беззакониям предавались они. Мы видим, что этого не терпит милостивый Господь.
В назидание нам Господь привел притчу о блудном сыне, которую мы слышали сегодня в евангельском чтении. У отца было два сына. Отец — это Господь Бог, Творец всего мира, а два сына — это население всего мира. Младший сын пришел к отцу и сказал: «Дай мне часть твоего имения». Он сделал это по гордости: он соперничал со своим старшим братом, считал себя уже взрослым и думал, что пришло время ему удалиться от отца. Что бывает по гордости? По гордости всегда приходит глупость. По гордости и глупости этот сын далеко ушел от Бога. В далекой стране он прожил и растратил все имущество, которое дал ему отец, все свои таланты он зарыл в землю и остался неимущим человеком. Он нанялся на работу к одному человеку, жившему в той стране. Что это за человек? Это диавол. Сын жил блудно, как говорит Евангелие, поэтому он начал работать врагу спасения. Диавол заставил его пасти свиное стадо. Мы знаем, какое негативное отношение было в Ветхом Завете к свиньям, некогда Господь разрешил бесам войти в свиное стадо, и оно погибло. Свиное стадо означает грехи и беззакония наши. Этим грехам и беззакониям предался этот несчастный человек. Ему не давал покоя голод, ему даже не давали насытиться рожками, которыми кормили свиней. Может ли человек насытиться страстями и пороками? Это невозможно. Далее сын вспомнил о своем отце и сказал такие слова: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Мы видим, что в этом человеке проснулось покаяние, он опомнился от греховного сна и вспомнил о Небе и о своем отце. Лишь только покаяние коснулось его сердца, он тотчас отправился к отцу.
О покаянии говорил Пророк и Предтеча Господень Иоанн, известны слова его проповеди: «Покайтеся, приближися бо Царствие Небесное». С такими же словами Господь наш Иисус Христос вышел на Свою первую проповедь и сразу же призвал народ к покаянию.
Несчастный сын с покаянием вернулся в отчий дом и сказал отцу: «Отче! Я согрешил против Неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». Отец же сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться!» Так блудный сын снова стал человеком, снова обратился к Богу.
Пришел с поля старший сын, который никуда не уходил от своего отца, и спросил слуг, что за веселие в доме отца. Слуги рассказали, что отец радостно встретил своего покаявшегося и вернувшегося издалека сына. Старший сын вознегодовал, его сердцем двигала зависть. От зависти заканчивается всякая любовь в человеке. Из зависти он стал выговаривать своему отцу: «Я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Милосердный отец обратился к сыну с такими словами: «Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Так и Господь нас судит — не справедливым судом, но по Своему неизреченному милосердию и человеколюбию. Если бы Господь судил нас по справедливости, от нас бы по нашим грехам и беззакониям уже давно не осталось даже пепла. Господь не говорит: «Ты сделал это — посылается тебе инфаркт, а ты сделал то — посылается тебе язва желудка, а тебя заберут в полицию». Совершенно не так судит нас Господь! Он радуется о всяком грешнике, кающемся перед Ним. «Не требуют здравые врача, но болящие», — говорит Сам Христос в Евангелии. Господь пришел не для того, чтобы спасти праведников, но грешников призвать к покаянию.
Скоро наступит покаянное время святого Великого поста, когда мы должны будем открыть свою душу перед Богом, раскаяться перед Ним во всех согрешениях, не только на словах, но делом принести покаяние. Всемилостивый Господь принял некогда молитву мытаря, от чистого сердца взывавшего: «Боже, милостив буди мне грешному!». Бог не отверг блудного сына, возвратившегося к Нему из далекой страны. Господь не отверг кающегося разбойника и сказал ему такие слова: «Днесь со Мною будеши в раю». Пусть Господь не отринет и наше покаяние и наше к Нему обращение. Да продлит Господь время для нашего с вами исправления и обращения ко Господу Богу. Пусть всемилостивый Господь Сам научит нас истинному покаянию и пребывает с нами до скончания века. Аминь!
С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!