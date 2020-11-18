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Перенесшие COVID россияне больше боятся вируса, чем пока еще здоровые

Больше половины россиян, переболевших коронавирусом и наблюдавших, как болеют родные, считают его тяжелым заболеванием с серьезными последствиями. Те, кто не болел, разделяют такое мнение заметно реже. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил, насколько высоко оценивают россияне опасность COVID-19 и достаточны ли, по их мнению, меры, принимаемые Правительством России во время пандемии, опросив 3000 экономически активных респондентов их всех округов страны.

Тяжелой болезнью с серьезными последствиями для организма коронавирус считают 45% опрошенных. Гораздо чаще так думают те, кто уже испытал все «прелести» заболевания на себе и своих родных, — 59%. Среди тех, кто не болел сам, но наблюдал болезнь близких, такую позицию разделяют 54%, а среди тех, кто перенес коронавирус, тогда как члены семьи не болели, — 50%. Реже всех мнения об особой опасности болезни придерживаются те, кто еще не подвергся заражению COVID-19, — 40%. При этом женщины чаще, чем мужчины, считают коронавирус тяжелым заболеванием с серьезными последствиями (48% против 43%).

Напротив, 28% россиян уверены, что опасность COVID-19 сильно преувеличена. От сердечно-сосудистых заболеваний, рака и последствий алкоголизма умирает не меньшее количество людей, считают участники исследования.

При этом меры, принимаемые Правительством России для сохранения жизни и здоровья населения во время пандемии, считает достаточными почти треть опрошенных (32%) — это больше, чем было в апреле (26%) и в октябре (27%) 2020 года. Чаще других такой позиции придерживаются те, кто уже болел и наблюдал болезнь у родных, а также опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (по 35%).

Более четверти россиян (28%) считают принимаемые меры недостаточными, напоминая в комментариях о возможности заражения множества людей на массовых мероприятиях. Среди тех, кто еще не болел, но уже оценил тяжесть и последствия болезни у близких, такое мнение разделяет 35%, а среди переболевших вместе с родными — 34%. Популярность такой позиции снизилась по сравнению с данными за апрель (40%) и октябрь 2020-го (31%).

Избыточными меры, принимаемые для сохранения жизни и здоровья населения, сегодня считает 18% россиян.

14 февраль 07:44 | : Будни

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