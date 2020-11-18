В Архангельской области коронавирус диагностирован еще у 195 северян

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья подхватили ковид 195 человек против 147 поправившихся.
Среди заболевших:
- 52 архангелогородца;
- 24 жителя Онежского района;
- 20 северодвинцев (14 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- 16 жителей Вельского района;
- 14 новых случаев выявлено в Коряжме;
- 12 — в Новодвинске;
- 11 — в Красноборском районе;
- по 9 — в Котласе и Каргопольском районе;
- 7 — в Коношском районе;
- 6 — в Ленском;
- 5 — в Лешуконском;
- 3 — в Приморском;
- по 2 — в Устьянском и Верхнетоемском районах;
- по 1 — в Мирном, а также в Мезенском и Плесецком районах.