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В Архангельской области коронавирус диагностирован еще у 195 северян

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья подхватили ковид 195 человек против 147 поправившихся.

Среди заболевших:

  • 52 архангелогородца; 
  • 24 жителя Онежского района;
  • 20 северодвинцев (14 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА); 
  • 16 жителей Вельского района; 
  • 14 новых случаев выявлено в  Коряжме; 
  • 12 — в Новодвинске; 
  • 11 — в Красноборском районе; 
  • по 9 — в Котласе и Каргопольском районе; 
  • 7 — в Коношском районе; 
  • 6 — в Ленском; 
  • 5 — в Лешуконском; 
  • 3 — в Приморском; 
  • по 2 — в Устьянском и Верхнетоемском районах; 
  • по 1 — в Мирном, а также в Мезенском и Плесецком районах.
13 февраль 13:44 | : Будни

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