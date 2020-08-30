Коронавирус: «Я все еще тут». Плюс 240 в Поморье за сутки

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки ковид подхватили еще 240 северян.
Среди этих бедолаг:
- 60 жителей Котласа и Котласского района (47 и 13 случаев соответственно);
- 51 архангелогородец;
- 38 северодвинцев (13 из них — сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 14 новых случаев выявлено в Новодвинске;
- по 11 — в Плесецком и Устьянском районах;
- 10 — в Вельском районе;
- по 8 — в Каргопольском и Вилегодском районах;
- 6 — в Красноборском районе;
- по 5 — в Мезенском и Ленском районах;
- 4 — в Пинежском районе;
- 3 — в Мирном;
- по 2 — в Холмогорском и Онежском районах;
- по 1 — в Коряжме и Лешуконском районе.
Выздоровели 118 человек.