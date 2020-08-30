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Коронавирус: «Я все еще тут». Плюс 240 в Поморье за сутки

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки ковид подхватили еще 240 северян.

Среди этих бедолаг:

  • 60 жителей Котласа и Котласского района (47 и 13 случаев соответственно); 
  • 51 архангелогородец; 
  • 38 северодвинцев (13 из них — сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 14 новых случаев выявлено в Новодвинске; 
  • по 11 — в Плесецком и Устьянском районах; 
  • 10 — в Вельском районе; 
  • по 8 — в Каргопольском и Вилегодском районах;
  • 6 — в Красноборском районе; 
  • по 5 — в Мезенском и Ленском районах; 
  • 4 — в Пинежском районе; 
  • 3 — в Мирном; 
  • по 2 — в Холмогорском и Онежском районах; 
  • по 1 — в Коряжме и Лешуконском районе.

Выздоровели 118 человек.

01 февраль 15:35 | : Будни

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