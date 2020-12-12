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В Архангельской области за сутки заболели ковидом 238 северян

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 486 человек. А всего с начала пандемии вылечились 47746 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 238 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 78 архангелогородцев; 
  • 46 северодвинцев (12 из них — сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 22 жителя Котласа и Котласского района (14 и 8 случаев соответственно); 
  • 16 новых случаев выявлено в Новодвинске; 
  • 15 — в Плесецком районе; 
  • 12 — в Мирном; 
  • 11 — в Холмогорском районе; 
  • 8 — в Устьянском; 
  • 7 — в Мезенском; 
  • 6 — в Лешуконском; 
  • по 5 — в Коношском и Онежском районах; 
  • по 2 — в Верхнетоемском, Няндомском и Приморском районах; 
  • 1 — в Вельском районе. 
29 январь 16:02 | : Будни

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