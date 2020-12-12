В Архангельской области за сутки заболели ковидом 238 северян

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 486 человек. А всего с начала пандемии вылечились 47746 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 238 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 78 архангелогородцев;
- 46 северодвинцев (12 из них — сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 22 жителя Котласа и Котласского района (14 и 8 случаев соответственно);
- 16 новых случаев выявлено в Новодвинске;
- 15 — в Плесецком районе;
- 12 — в Мирном;
- 11 — в Холмогорском районе;
- 8 — в Устьянском;
- 7 — в Мезенском;
- 6 — в Лешуконском;
- по 5 — в Коношском и Онежском районах;
- по 2 — в Верхнетоемском, Няндомском и Приморском районах;
- 1 — в Вельском районе.