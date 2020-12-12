Ее зовут Лариса. У Архангельска появился главный садовник

Рабочая группа под руководством главы города Дмитрия Морева приняла решение о выборе кандидатур на должности начальника управления благоустройства и ведущего специалиста по озеленению – так называемого главного садовника.
Отбор кандидатур на должность ведущего специалиста по озеленению предусматривал оценку опыта работы в сфере благоустройства и озеленения, содержания зеленых насаждений, знания дендрологии, ботаники и почвоведения.
В состав рабочей группы вошли не только сотрудники администрации, но и представитель общественного движения. В ходе собеседования кандидаты на должность рассказали о себе, своем опыте, причинах, побудивших их стать соискателями, и представили проекты озеленения города. У каждого из членов рабочей группы была возможность задать дополнительные вопросы. В итоге рабочая группа приняла решение: озеленением Архангельска займется Лариса Панфилова.
Лариса Викторовна Панфилова закончила факультет лесного хозяйства АЛТИ. Имеет богатый практический опыт: более 17 лет работала инженером по лесовосстановлению. Обладает знаниями и умениями по уходу за почвой, посеву и посадке растений, уходу за зелеными насаждениями. Приоритетом считает сохранение жизнеспособных деревьев, аккуратность при кронировании, озеленение города саженцами старше 5 лет и только из местных питомников.
Начальником управления благоустройства в составе департамента городского хозяйства будет назначена Римма Зеленина. Она получила высшее образование в Северо-Западной академии государственной службы. Работала на руководящих должностях на предприятиях, в том числе, занятых в сфере ЖКХ. На муниципальной службе в других регионах занималась вопросами благоустройства в качестве специалиста отдела ЖКХ и начальника отдела благоустройства. Одной из основных задач Римма Юрьевна Зеленина считает создание точек притяжения для активного отдыха молодежи в летний и зимний сезоны – с учетом интересов жителей.
Кандидатуры опытных специалистов поддержал и глава Архангельска Дмитрий Морев, отметив, что новые кадры администрации смогут сразу включиться в активное планирование предстоящего сезона благоустройства и озеленения.