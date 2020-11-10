Полезны холода? Прошедшие сутки принесли Поморью 237 новых коронавирусов

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после коронавируса выздоровели 446 человек, в то же время были выявлены 237 новых случаев инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 97 северодвинцев (23 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 70 архангелогородцев;
- 15 новых случаев выявлено в Плесецком районе;
- 14 — в Устьянском;
- 10 — в Вельском;
- 8 — в Няндомском;
- 7 — в г. Котласе;
- по 6 — в г. Новодвинске и Приморском районе;
- 3 — в Шенкурском районе;
- 1 — в Виноградовском.