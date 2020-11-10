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Полезны холода? Прошедшие сутки принесли Поморью 237 новых коронавирусов

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после коронавируса выздоровели 446 человек, в то же время были выявлены 237 новых случаев инфекции. 

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 97 северодвинцев (23 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 70 архангелогородцев; 
  • 15 новых случаев выявлено в Плесецком районе; 
  • 14 — в Устьянском; 
  • 10 — в Вельском; 
  • 8 — в Няндомском; 
  • 7 — в г. Котласе; 
  • по 6 — в г. Новодвинске и Приморском районе; 
  • 3 — в Шенкурском районе; 
  • 1 — в Виноградовском.
13 январь 15:26 | : Будни

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