Мэрия Архангельска советует планировать поездки по городу заранее

В связи с понижением температуры наружного воздуха возможны перебои в работе общественного транспорта. В целях недопущения таких ситуаций перевозчиками проводятся мероприятия, связанные с подготовкой подвижного состава к эксплуатации при низких температурах.
- Советуем горожанам заранее планировать свои поездки. Необходимую информацию о фактическом наличии автобусов на линии и предполагаемом времени прибытия автобуса на остановочный пункт можно получить в центральной диспетчерской службе, - обратился начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.
Телефон диспетчерской службы 29-39-96 (ежедневно с 6-00 до 24-00).
Актуальная информация о расписании движения автобусных муниципальных маршрутов размещена на официальном сайте города, в разделе «Автомобильный транспорт» http://www.arhcity.ru/?page=2018/2.