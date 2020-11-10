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Мэрия Архангельска советует планировать поездки по городу заранее

В связи с понижением температуры наружного воздуха возможны перебои в работе общественного транспорта.  В целях недопущения таких ситуаций перевозчиками проводятся мероприятия, связанные с подготовкой подвижного состава к эксплуатации при низких температурах.

- Советуем горожанам заранее планировать свои поездки. Необходимую информацию о фактическом наличии автобусов на линии и предполагаемом времени прибытия автобуса на остановочный пункт можно получить в центральной диспетчерской службе, - обратился начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.

 

Телефон диспетчерской службы 29-39-96 (ежедневно с 6-00 до 24-00).

 

Актуальная информация о расписании движения автобусных муниципальных маршрутов размещена на официальном сайте города, в разделе «Автомобильный транспорт» http://www.arhcity.ru/?page=2018/2

 

12 январь 15:31 | : Будни

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