Архангельские школьники стали потихоньку выздоравливать

Планируется, что осенние каникулы начнутся в утвержденные ранее сроки – со 2 ноября.
Как сообщили в департаменте образования администрации города, ежедневно проводится мониторинг ситуации с заболеваемостью воспитанников детских садов и учащихся школ.
- До 22 сентября наблюдалось увеличение количества заболевших в образовательных учреждениях, а с 23 сентября идет снижение. Всего в Архангельске более 38 тысяч учащихся школ и более 20 тысяч воспитанников детсадов. На сегодняшний день 13 классов в 11 школах переведены на дистанционное обучение. Это 360 учеников. В 7 детских садах закрыто 8 групп, 140 детей дошкольного возраста в итоге не могут посещать садики. Поэтому нельзя говорить, что в образовательных учреждениях идет массовое заболевание. Единые сроки осенних каникул в школах города назначены на 2-8 ноября. Мы планируем, что в эти сроки они и состоятся, - подчеркнула директор департамента образования Нина Филимонова.
Вот как планируется каникулярный отдых в этом непростом учебном году: