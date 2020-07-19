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За сутки число заболевших COVID в Поморье выросло на 97

В последние сутки областным референс-центром выявлены 97 новых случаев COVID-19.

Среди новых заболевших:

40 архангелогородцев;

14 новых случаев зафиксировано в Котласском районе;

13 – в Северодвинске (пять из них – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);

5 – в Ленском районе,

по 4 – в Приморском, Онежском и Вилегодском районах; три случая в Холмогорском районе;

по 2 - в Няндомском, Плесецком, Устьянском районах и Новодвинске;

один случай в Красноборском районе.

Среди новых также один завозной: заболевший – житель Москвы, приехавший в гости… вот не сиделось ему.

Выздоровели 44 пациента.

18 сентябрь 13:22 | : Будни

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