За сутки число заболевших COVID в Поморье выросло на 97

В последние сутки областным референс-центром выявлены 97 новых случаев COVID-19.
Среди новых заболевших:
40 архангелогородцев;
14 новых случаев зафиксировано в Котласском районе;
13 – в Северодвинске (пять из них – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
5 – в Ленском районе,
по 4 – в Приморском, Онежском и Вилегодском районах; три случая в Холмогорском районе;
по 2 - в Няндомском, Плесецком, Устьянском районах и Новодвинске;
один случай в Красноборском районе.
Среди новых также один завозной: заболевший – житель Москвы, приехавший в гости… вот не сиделось ему.
Выздоровели 44 пациента.