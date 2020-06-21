+96. Архангельскую область COVID бьет ниже пояса

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья зафиксированы еще 96 заболевших коронавирусом.
Из новых пострадавших:
48 архангелогородцев;
8 новодвинцев;
по 7 новых случаев выявлено в Приморском и Плесецком районах;
5 — в Северодвинске, трое из заболевших — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
по 3 — в Вилегодском, Котласском, Вельском и Холмогорском районах;
по 2 — Коряжме, Мирном и Онежском районе;
по одному — в Пинежском, Устьянском и Няндомском районах.
Количество выздоровевших за сутки все топчется на месте – чуть более тридцати. На этот раз 32.