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+96. Архангельскую область COVID бьет ниже пояса

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья зафиксированы еще 96 заболевших коронавирусом.

Из новых пострадавших:

48 архангелогородцев;

8 новодвинцев;

по 7 новых случаев выявлено в Приморском и Плесецком районах;

5 — в Северодвинске, трое из заболевших — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

по 3 — в Вилегодском, Котласском, Вельском и Холмогорском районах;

по 2 — Коряжме, Мирном и Онежском районе;

по одному — в Пинежском, Устьянском и Няндомском районах.

Количество выздоровевших за сутки все топчется на месте – чуть более тридцати. На этот раз 32.

 

12 сентябрь 12:50 | : Будни

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