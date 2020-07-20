Протоиерей Евгений Соколов о смысле жизни

Сегодня отдание праздника Преображения Господня, предлагаем вспомнить это событие земной жизни Христа и поразмышлять, как и зачем людям нужно преображать свою душу. Рассказывает глава миссионерского отдела епархии протоиерей Евгений Соколов.
— Если цель человеческой жизни — достигнуть Царства Небесного, то смысл жизни — преображение души. Если каждый день, который нам дарует Господь, мы не используем для преображения души, в духовном плане этот день вычеркнут из нашей жизни.
Мы много заботимся о преображении своего физического облика, интеллектуального и так мало заботимся о духовном состоянии, ибо только преображенная душа помогает нам правильно использовать данные нам физические и интеллектуальные дары. Когда этого нет, наступает мрак, бездушие и бездуховность, которые мы ощущаем в сегодняшнем мире.
В конечном итоге, что такое выбор веры? Это выбор тех правил, законов, догматов и канонов, по которым мы развиваем нашу душу. Все эти правила предписывают нам те или иные действия духовной жизни. Мы не возмущаемся, когда в школе нас заставляют писать контрольные, сдавать экзамены и зачеты, потому что понимаем: это необходимо, чтобы контролировать, как развивается наш ум.
Те духовные правила, которые мы выбрали — это то, как мы будем совершенствовать свою душу. Еще раз напомню, когда Русь приняла Православие, встал вопрос, какой устав богослужения взять: студийский или иерусалимский. Выбрали второй, потому что он более сложный и трудный, содержал большую духовную нагрузку. Наши предки понимали, что чем сложнее духовная нагрузка — тем больше шансов преобразить свои души. Мы читаем в Евангелии, как на горе Фавор Христос показывает, какой может быть преображенная человеческая плоть, каким мог стать человек, если бы он не совершил страшное преступление бегания креста в райском саду.
Однажды, будучи еще студентом, я был в высокоинтеллекуальной компании. Там разговаривали о многих нужных и важных проблемах современной науки. Среди прочих сидел молодой аспирант, который только поддерживал разговор, но не принимал активного участия в общем диалоге. Я знал, что он глубоко верующий человек, и когда он стал собираться домой, я напросился к нему в попутчики. А когда мы с ним шли, я увидел подлинное преображение: какая ясность и глубина мыслей у него была, какие аргументация, содержание и слог. Я увидел, как красив был в духовном плане этот молодой человек. Но там, в той компании, он не показывал свою красоту.
Чтобы попробовать преобразить свою душу, надо прежде всего подняться на гору. Пока мы внизу, нам всячески мешают преображаться. Вот почему нам предписан ежедневный духовный регламент. Он трудный, может быть даже нудный, часто надоедает нам, но именно он помогает нам подниматься на духовную вершину. Зачастую мы пренебрегаем этими элементарными правилами, а потом расстраиваемся, что у нас не получается духовная жизнь.
Давайте еще раз помнить: преображение начинается с малого, также как с малого начинается наша грамотность — с изучения алфавита. Преображение нашей души начинается с малого исполнения утренних и вечерних правил, чтения Евангелия, причастия. Эти основы духовной жизни должны быть усвоены нами как азбука. Мы не должны думать: читать молитвы или не читать, открывать Евангелие или не открывать, мы должны понять: без этого нам не подняться на гору, не преобразить душу.
(по материалам Архангельской епархии)