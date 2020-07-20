Коронавирус в Архангельской области: + 60 заболевших, большинство в столице региона

За последние сутки региональный референс-центр выявил 60 новых случаев COVID-19 среди жителей Архангельской области. Об этом сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.
По состоянию на 25 августа с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 10 412 человек. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
Кроме того, в статистик включены шесть завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей Пермского края, Республики Бурятии, Вологды и Костромы, а также у двоих москвичей, приехавших в Поморье.