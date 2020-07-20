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Коронавирус в Архангельской области: + 60 заболевших, большинство в столице региона

За последние сутки региональный референс-центр выявил 60 новых случаев COVID-19 среди жителей Архангельской области. Об этом сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.

По состоянию на 25 августа с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 10 412 человек. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

  • 32 архангелогородца;
  • по 7 новых случаев выявлено в Котласском и Вельском районах;
  • по 2 — в Новодвинске, Приморском и Вилегодском районах;
  • по 1 — в Северодвинске и Коряжме.

Кроме того, в статистик включены шесть завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей Пермского края, Республики Бурятии, Вологды и Костромы, а также у двоих москвичей, приехавших в Поморье.

25 август 13:37 | : Будни

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