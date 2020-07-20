Архангельский митрополит Корнилий сослужил патриарху Кириллу за литургией на Соловках

21 августа 2020 года, в праздник перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (1566) и второго перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (1992), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий; архиепископ Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству; епископ Одинцовский Порфирий, наместник Соловецкого монастыря; архимандрит Ианнуарий (Недачин), благочинный Соловецкого монастыря; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха; архимандрит Герман (Чеботарь), духовник Соловецкого монастыря; протоиерей Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации; насельники Соловецкой обители в священном сане.
На богослужении присутствовали: председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага М.Е. Фрадков, временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области А.В. Цыбульский, первый заместитель губернатора Архангельской области — председатель Правительства Архангельской области А.В. Алсуфьев, генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага А.В. Ходос, многочисленные паломники, приехавшие на праздник в Соловецкую обитель.
Богослужебные песнопения исполнил братский хор Соловецкого монастыря под управлением иеродиакона Афанасия (Савельева).
На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения об избавлении от коронавирусной инфекции.
После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтомую.
Проповедь перед причастием произнес игумен Симеон (Хисамутдинов), настоятель подворья Соловецкого монастыря в г. Кеми, скитоначальник Андреевского скита на Большом Заяцком острове Соловецкого архипелага.
В завершение богослужения Святейший Патриарх совершил славление у раки с мощами преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
По окончании Литургии наместник Соловецкого монастыря епископ Одинцовский Порфирий приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил наместника обители епископа Порфирия за труды и вручил ему панагию, изготовленную к 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 года и интронизации Его Святейшества. «Хотел бы сердечно поблагодарить владыку наместника и вручить Вам, владыка Порфирий, эту памятную панагию, которая была изготовлена в связи с 10-летием моего Патриаршества. Здесь изображение Владимирской иконы Божией Матери, покровительницы Москвы, а вокруг этого изображения пред Пречистой Девой — изображение Московских святителей. Пусть панагия сия поможет Вам лишний раз через благоговейный взгляд на нее осознать, насколько близки Соловки и Москва, Соловецкая обитель и Троице-Сергиева лавра. Пусть Московские святители хранят Вас на Вашем жизненном пути», — сказал Святейший Владыка.
В дар Соловецкому монастырю Святейший Патриарх передал икону с изображением беседы преподобного Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым. «Если бы не эта беседа, мы бы ничего о преподобном не знали, потому что именно Мотовилов, человек образованный, просвещенный, записал многое из того, что говорил преподобный Серафим, — сказал, в частности, Предстоятель, передавая икону. — Эта замечательная беседа преподобного Серафима с Мотовиловым, через которую, несомненно, Святой Дух воздействовал на Мотовилова так, что он оказался способным передать все то, что он прочувствовал в общении с батюшкой Серафимом, и запечатлена на этом образе. Храни вас Господь!».
Каждому из насельников Соловецкого монастыря Святейший Владыка передал свою книгу «Духовная сила Русского Севера».
После богослужения Святейший Патриарх Кирилл принял участие в братской трапезе, по окончании которой вылетел в Москву.
(по материалам Архангельской епархии)