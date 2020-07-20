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Патриарх Кирилл прибыл на Соловки

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на Соловки. Предстоятеля Русской Православной Церкви встретили митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, наместник Соловецкого монастыря епископ Одинцовский Порфирий, председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и глава сельского поселения «Соловецкое» Татьяна Клишова.

В поездке Святейшего Владыку сопровождают: управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност, руководитель Патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, личный секретарь Патриарха Московского и всея Руси архимандрит Алексий (Туриков), председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, заместитель руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Н.И. Державин.

20 августа Святейший Патриарх Кирилл проведет рабочую встречу Патриаршего Попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага и совершит всенощное бдение в Соловецком монастыре.

21 августа, в день памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, Предстоятель Русской Церкви возглавит в Соловецкой обители Божественную литургию.

 

21 август 09:09 | : Будни / Верую

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