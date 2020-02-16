Коронавирус в Архангельской области: +75 за 31 июля

За последние сутки в Поморье после COVID-19 выздоровели 278 человек, а всего с начала пандемии вылечились 7900 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 75 новых случаев COVID-19. По состоянию на 1 августа 2020 года проходят лечение от новой коронавирусной инфекции 845 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
58 архангелогородцев;
по три новых случая зафиксированы в Северодвинске и Приморском районе;
по два – в Устьянском и Пинежском районах;
по одному новому заболевшему выявлено в Онеге, а также Вельском, Лешуконском, Верхнетоемском, Плесецком и Котласском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у гостя из Ленинградской области.