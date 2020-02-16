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Коронавирус в Архангельской области: +75 за 31 июля

За последние сутки в Поморье после COVID-19 выздоровели 278 человек, а всего с начала пандемии вылечились 7900 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 75 новых случаев COVID-19. По состоянию на 1 августа 2020 года проходят лечение от новой коронавирусной инфекции 845 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

58 архангелогородцев;

по три новых случая зафиксированы в Северодвинске и Приморском районе;

по два – в Устьянском и Пинежском районах;

по одному новому заболевшему выявлено в Онеге, а также Вельском, Лешуконском, Верхнетоемском, Плесецком и Котласском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у гостя из Ленинградской области.

01 август 14:13 | : Будни

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