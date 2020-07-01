"Дорога для тысяч паломников" ведет к Сийскому монастырю

Группа компаний «Автодороги» завершила укладку асфальта на подъезде к Антониево-Сийскому монастырю. Участок длиной 700 метров благоустроили по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Таким образом завершился начатый в 2019 году ремонт семикилометрового пути от федеральной трассы М-8 до обители. Была расчищена придорожная полоса, обновлена система водоотвода, полностью обновлено асфальтобетонное покрытие, заменены старые и установлены недостающие дорожные знаки.
«Эта дорога важна для монастыря, она единственная связывает его с Архангельском и Москвой. Ежегодно тысячи паломников едут по ней, чтобы поклониться мощам святых, получить помощь и утешение», — рассказал наместник обители игумен Феодосий (Нестеров).
Группа компаний «Автодороги» — самое крупное на Северо-Западе России объединение дорожных предприятий, которые выполняет работы по содержанию федеральных, региональных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них. В том числе занимается строительством и содержанием транспортных ледовых переправ.
ГК «Автодороги» располагает одним из самых крупных парков дорожных машин и техники на Северо-Западе — более 500 единиц. Группа имеет семь собственных заводов по производству всех видов асфальтобетонных смесей и других составляющих для полноценного обеспечения дорожных работ необходимой продукцией. Объединение занимается добычей нерудных материалов, которые в дальнейшем используются в работе. ГК имеет собственный парк специализированных грузовых вагонов, железнодорожный тупик, флот, а также подсобное хозяйство.
Предприятие ежегодно наращивает объемы работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования в Архангельской, Вологодской областях, Республике Карелия. Благодаря стараниям коллектива «Автодорог» федеральная трасса М-8 стала одной из лучших в России.
Контакты: 163039, Архангельск, ул. Дорожников, 6. Тел: (8182) 62-69-19, факс (8182) 62-69-29.
(по материалам Архангельской епархии)