Голикова пообещала, что учебный год в российских школах начнется с 1 сентября

Новый учебный год в России в текущем году начнется 1 сентября, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах.
Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина.
По ее данным, 92% вузов готовы начать учебу в первый день осени, остальные — 14 сентября. При необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на 2 месяца.
Голикова добавила, что во всех школах будет проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами и предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.
Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается.