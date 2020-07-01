Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Голикова пообещала, что учебный год в российских школах начнется с 1 сентября

Новый учебный год в России в текущем году начнется 1 сентября, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах.

 Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина.

По ее данным, 92% вузов готовы начать учебу в первый день осени, остальные — 14 сентября. При необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на 2 месяца.

Голикова добавила, что во всех школах будет проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами и предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается.

29 июль 14:50 | : Будни

Главные новости


Сказ об административном пендале, или Каргопольские страдания
«Тихий» министр Ерулик перед увольнением решил отдохнуть
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (281)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20