Коронавирус в Архангельской области: +76 за последние сутки

За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 5 475 в 84 регионах, из них 1 465 случаев (26,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 828 990 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 620 333.
В Архангельской области ситуация выглядит следующим образом:
1 461 (+76 за сутки) — проходят лечение от новой коронавирусной инфекции
7 083 (+110 за сутки) пациентов — выписано
1 927 — находится под наблюдением
21 748 — обследованы и здоровы
187 105 — количество обследованных жителей Архангельской области на COVID - 19, прошедших тестирование
Среди 76 вновь заболевших:
35 — Архангельск
22 — Вельский район
5 — Онежский район
3 — Северодвинск, из них 1 — сотрудники градообразующих предприятий Северодвинска, которые обслуживаются в ФМБА
2 — Новодвинск
2 — Котласский район
2 — Красноборский район
2 — Верхнетоемский район
1 — Холмогорский район
1 — Пинежский район
1 — Каргопольский район
Как пояснил руководитель регионального оперштаба Артем Вахрушев, в Вельском районе большое число заболевших связано с регистрацией случаев COVID-19 в Вельском психоневрологическом интернате.
«Учреждение закрытое, поэтому распространение инфекции вне учреждения не допущено. Специалистами Роспотребнадзора проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия», - пояснил Артем Вахрушев.
Кроме того, комиссией по разбору летальных случаев проанализированы еще 28 пакетов документов. В результате установлено, что в 23 случаях смерть наступила от осложнений, полученных в результате заболевания COVID-19. Еще пятеро северян скончались от иных заболеваний. Таким образом, на 29 июля в регионе официально подтверждены 107 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции.
Летальных случаев за все время в России - 13 673.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 27,5 млн тестов на коронавирус.
За последние сутки проведено 242 тысячи тестов.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29.07.2020 остаётся 260 621 человек.
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