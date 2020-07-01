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Коронавирус в Архангельской области: +76 за последние сутки

За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 5 475 в 84 регионах, из них 1 465 случаев (26,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 828 990 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 620 333.

В Архангельской области ситуация выглядит следующим образом:

1 461 (+76 за сутки) — проходят лечение от новой коронавирусной инфекции

7 083 (+110 за сутки) пациентов — выписано

1 927 — находится под наблюдением

21 748 — обследованы и здоровы

187 105 — количество обследованных жителей Архангельской области на COVID - 19, прошедших тестирование

Среди 76 вновь заболевших:

35 — Архангельск

22 — Вельский район

5 — Онежский район

3 — Северодвинск, из них 1 — сотрудники градообразующих предприятий Северодвинска, которые обслуживаются в ФМБА

2 — Новодвинск

2 — Котласский район

2 — Красноборский район

2 — Верхнетоемский район

1 — Холмогорский район

1 — Пинежский район

1 — Каргопольский район

Как пояснил руководитель регионального оперштаба Артем Вахрушев, в Вельском районе большое число заболевших связано с регистрацией случаев COVID-19 в Вельском психоневрологическом интернате.

«Учреждение закрытое, поэтому распространение инфекции вне учреждения не допущено. Специалистами Роспотребнадзора проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия», - пояснил Артем Вахрушев.

Кроме того, комиссией по разбору летальных случаев проанализированы еще 28 пакетов документов. В результате установлено, что в 23 случаях смерть наступила от осложнений, полученных в результате заболевания COVID-19. Еще пятеро северян скончались от иных заболеваний. Таким образом, на 29 июля в регионе официально подтверждены 107 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции.

Летальных случаев за все время в России - 13 673.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 27,5 млн тестов на коронавирус.

За последние сутки проведено 242 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29.07.2020 остаётся 260 621 человек.

8(8182) 66-99-07 - круглосуточная горячая линия в Архангельской области

29 июль 14:45 | : Будни

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