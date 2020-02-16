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Суточный прирост COVID в Поморье стабилизировался на 110 и выше

По сведениям регионального оперштаба, за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в области увеличилось на 114 человек.

Выздоровели и выписались 115.

Новые случаи:

53 архангелогородца;

34 северодвинца, из них девять — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

10 новых случаев зарегистрировано в Котласском районе;

7 — в Вельском;

по 3 — в Красноборском, Верхнетоемском, Приморском районах и Новодвинске;

по одному — в Няндомском и Онежском районах.

Официально подтвержденных летальных случаев от COVID-19 по-прежнему 42.   

 

 

10 июль 15:46 | : Будни

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