Суточный прирост COVID в Поморье стабилизировался на 110 и выше

По сведениям регионального оперштаба, за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в области увеличилось на 114 человек.
Выздоровели и выписались 115.
Новые случаи:
53 архангелогородца;
34 северодвинца, из них девять — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
10 новых случаев зарегистрировано в Котласском районе;
7 — в Вельском;
по 3 — в Красноборском, Верхнетоемском, Приморском районах и Новодвинске;
по одному — в Няндомском и Онежском районах.
Официально подтвержденных летальных случаев от COVID-19 по-прежнему 42.