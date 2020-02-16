Православие осваивает соцсети

Социальные сети стали повседневной реальностью для большинства священнослужителей. Такую мысль выразил протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храма святой мученицы Татианы при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
Отец Владимир поучаствовал в конференции «Присутствие священника в социальных сетях: позитивный опыт и опасности». Событие прошло по Zoom и объединило клириков центрального благочиния Москвы.
«Мы заслушали три квалифицированных доклада, вызвавших бурную дискуссию, — рассказал отец Владимир на своей странице в фейсбуке. — Отдавая должное миссионерским трудам присутствующим в сетях священнослужителям, некоторые участники конференции больше говорили об отрицательных примерах. Несколько раз и мне давали слово. Например, я сообщил о том, что у меня в фейсбуке в друзьях и подписчиках 23 архиерея и более 800 монахов, диаконов и священников (это только те, кто официально с обозначением своего чина зарегистрированы в ФБ). На самом деле меня читают раз в пять больше священнослужителей, которые присутствуют в сетях инкогнито или без обозначения своего чина».
Священник отметил, что его публикации в соцсетях ориентированы на людей, считающих себя православными, но пока не пребывающих в Церкви: «Я считаю, что социальные сети для пастыря — это способ дать православный ответ на любые частные, общественные и даже государственные вопросы, это способ освятить житейские факты и социальные процессы евангельским светом, это возможность насытить смыслами исторические события. Смыслы — это дефицит сегодняшнего бессмысленного времени. Роль пастыря, погруженного в проблемы мира, становятся, благодаря этой миссионерской задаче, важным делом».
Перед священниками, пребывающими в соцсетях, стоит непростая задача, продолжил отец Владимир. «Господь сказал братьям-рыбакам Симону и Андрею, что Он сделает их "ловцами человеков" (Мф. 4, 11). Что должен был "вручить" Иисус Христос Своим ученикам, простым рыбарям, чтобы они стали поводырями слепых, учителями для безграмотных, вождями для обывателей, чтобы они стали ловцами многих народов, живущих на разных континентах? Ответ лежит на поверхности — следовать за Христом и исполнение всей своей жизнью заповедей Божиих. Вот такая стоит перед нами почти невыполнимая задача», — отметил столичный протоиерей.
(по материалам Архангельской епархии)